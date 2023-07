Ο Βρετανός της Mercedes-AMG μίλησε για τον αγώνα του στο Σπα και αποκάλυψε πως ένας «κακός δαίμονας» έκανε και πάλι την εμφάνισή του.

Παρά τις αρχικές προβλέψεις ενόψει του Grand Prix Βελγίου, η Mercedes-AMG ήταν σε θέση να διεκδικήσει τις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Λιούις Χάμιλτον πάλεψε κατά τη διάρκεια του αγώνα να πάρει την τελευταία θέση του βάθρου από τον Σαρλ Λεκλέρ, όμως δεν τα κατάφερε.

Όμως, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε τον ταχύτερο γύρο και πήρε τον έναν επιπλέον βαθμό που χαρίζει αυτός. Μετά το τέλος του αγώνα μίλησε στο Sky Sports για το τι συνέβη στους 44 γύρους του Σπα και έκανε μια σημαντική αποκάλυψη για την W14: «Δεν έγιναν πολλά στον αγώνα του Σπα. Δεν μπόρεσα να ακολουθήσω τα μονοθέσια που είχαμε μπροστά μας στον αγώνα. Αυτό το τριήμερο επέστρεψαν οι αναπηδήσεις, ήταν σαν το 2022 και πάλι. Στο τέλος προσπαθούσα να είμαι κοντά στη Ferrari, όμως δεν μπορούσα να παλέψω με τον Σαρλ. Έκανα τον ταχύτερο γύρο, ήταν θετικό που είχα τη διαφορά για να κάνω το pit-stop. Ο τελευταίος γύρος ήταν καλός. Είχε πολύ αέρα σήμερα, ήταν δύσκολο να κρατήσω το μονοθέσιο στην πίστα».

