O επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG F1 αναφέρθηκε στην εικόνα της σημερινής Formula 1 και «έβγαλε» το καπέλο για μία ακόμη φορά στη Red Bull Racing.

H Mercedes-AMG κατέκτησε για τέταρτη σερί χρονιά την pole position στο Grand Prix Ουγγαρίας, με τον Λιούις Χάμιλτον να κάνει τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες. Όμως αυτό ήταν το μόνο θετικό στο αγωνιστικό της τριήμερο, καθώς ο Βρετανός δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε τρεις θέσεις στην εκκίνηση, ενώ στη συνέχεια ο ρυθμός της W14 δεν του επέτρεψε να επιτεθεί με το ρυθμό που θα επιθυμούσε. Αυτό απογοήτευσε τόσο τον ίδιο όσο και την ομάδα του, καθώς για έναν ακόμη αγώνα ήταν πίσω σε απόδοση όχι μόνο από τη Red Bull Racing, αλλά και από τη McLaren. Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, μίλησε στο Sky Sport και δεν προσπάθησε να δικαιολογήσει την έλλειψη ρυθμού του μονοθεσίου του

«Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε θετικά εντός της ομάδας και να πούμε πως θα μπορούσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση στον αγώνα. Αυτό είναι εντελώς αχρείαστο γιατί υπάρχει ένα μονοθέσιο που βρίσκεται 38 δευτερόλεπτα μπροστά και πιθανότατα δεν πιέζει στους περισσότερους γύρους. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Όμως όπως έχω ξαναπεί, υπάρχει αξιοκρατία, όσο είσαι εντός κανονισμών έχεις κάνει συνολικά καλύτερη δουλειά και πρέπει να το αναγνωρίσουμε», είπε.

A hard fight for both drivers in a scorching hot Hungarian Grand Prix. A solid P4 for Lewis and a great recovery from P18 to P6 for George. 👏 pic.twitter.com/YTmC0TRQ7c

Με την τεράστια διαφορά σε δυναμική, o Βολφ έκανε μια μεγάλη παραδοχή για τη σημερινή κατάσταση της Formula 1: «Θα παλέψουμε ώστε να κερδίσουμε αγώνες και πρωταθλήματα ξανά στο μέλλον. Όμως είδαμε το ρυθμό του Φερστάπεν, είδαμε τι μπορεί να κάνει. Είναι σαν μονοθέσια της Formula 2 να παλεύουν με μονοθέσιο Formula 1. Η Red Bull έκανε την καλύτερη δουλειά».

Παρά το απογοητευτικό αποτέλεσμα η Mercedes αύξησε τη διαφορά στη βαθμολογία κατασκευαστών έναντι της Aston Martin στους 39 βαθμούς.

