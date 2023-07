Η 104η pole position πανηγυρίστηκε από τον Βρετανό σαν να ήταν η παρθενική του.

Ο Λιούις Χάμιλτον επέστρεψε για τα... καλά στη διεκδίκηση νικών στη Formula 1, κάτι που αποτυπώνεται στην pole position που πήρε στο Grand Prix Ουγγαρίας. Είναι η 104η στην καριέρα του Βρετανού στο θεσμό και πρώτη από τις 4 Δεκεμβρίου 2021, όταν επικράτησε στις κατατακτήριες του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Μεσολάβησαν δηλαδή 595 μέρες!

Εμφανώς συγκινημένος ο Χάμιλτον, πανηγύρισε την pole (9η στη συγκεκριμένη πίστα, αριθμός-ρεκόρ για οποιοδήποτε αγώνα) σαν να ήταν η πρώτη της καριέρας του. Πλέον η αποστολή για τον πολυνίκη της Formula 1 είναι να υπερασπιστεί από τον Μαξ Φερστάπεν την πρώτη θέση στην εκκίνηση του αγώνα, στις 4 το απόγευμα της Κυριακής.

Feel the emotions, feel the pride 🥹@LewisHamilton was absolutely ecstatic after taking a record 9th pole at the Hungaroring 👊#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/CUimI3lM5V