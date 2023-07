Απογοητευμένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας του στην Ουγγαρία ήταν ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Έπειτα από την πρώτη του pole position μετά από 595 ημέρες, ο Λιούις Χάμιλτον περίμενε πως θα είναι σε θέση να παλέψει τουλάχιστον για το βάθρο στο Grand Prix Ουγγαρίας. Ο Βρετανός βρέθηκε από την εκκίνηση σε μειονεκτική θέση, καθώς έπεσε τέταρτος μετά από δύο στροφές.

Η απόδοση της W14 ήταν κακή και στο τέλος συμβιβάστηκε με την 4η θέση, 39 ολόκληρα δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν. Μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε στην κάμερα του F1TV για το τι έγινε στον πρώτο γύρο του Grand Prix: «Στην εκκίνηση έκανα καλό πέταγμα, πέτυχα το στόχο που έχουμε, όμως τα πίσω ελαστικά είχαν σπινάρισμα και έχασα χρόνο. Μέχρι τη στροφή 2 μου έκαναν συνεχώς επίθεση. Στην τελική όμως δεν έχει σημασία γιατί δεν είχα το ρυθμό να ανταγωνιστώ κανέναν σήμερα».

LAP 69/70 Hamilton is rapidly closing in on Perez! Can the Mercedes driver snatch a podium? #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/NXttClF3up

Επιπλέον ο Χάμιλτον ρωτήθηκε για τη μάχη του στο τέλος με τον Σέρχιο Πέρεζ και το αν πίστευε πως μπορούσε να ανέβει στο βάθρο του Χανγκαρόρινγκ.

«Ειλικρινά δεν απόλαυσα κανένα γύρο σήμερα με το μονοθέσιο. Δεν είχα καθόλου καλό ρυθμό σε κανένα σημείο. Προς το τέλος του αγώνα βελτιώθηκε ο ρυθμός μας, αλλά και πάλι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ήξερα πως δεν πρόκειται να φτάσω ή ακόμη και να περάσω στον Πέρεζ. Η Red Bull είναι πολύ γρήγορη. Το Σάββατο ήταν ωραία και από εκεί μπορούμε μόνο να αντλήσουμε θετικά. Αυτή τη στιγμή η νίκη είναι πολύ μακριά», πρόσθεσε.

Με το αποτέλεσμα του Grand Prix Ουγγαρίας, ο Χάμιλτον πλησίασε τον Φερνάντο Αλόνσο στη βαθμολογία των οδηγών και τη μάχη της 3ης θέσης, στους 6 βαθμούς.

A hard fight for both drivers in a scorching hot Hungarian Grand Prix.



A solid P4 for Lewis and a great recovery from P18 to P6 for George. 👏 pic.twitter.com/YTmC0TRQ7c