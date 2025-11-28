O Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στηv πίστα Λουσέιλ.

Το Grand Prix Κατάρ, ο 23ος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε βρουν απόδοση στα μονοθέσιά τους ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.

Άπαντες έκαναν γρήγορες προσπάθειες, ενώ δεν παρέλειψαν να πραγματοποιήσουν προσομοιώσεις αγώνα, καθώς η απόδοση με πολλά καύσιμα είναι πολύ σημαντική. Αρκετοί οδηγοί δυσκολεύτηκαν στην αρχή με την πίστα να έχει χαμηλή πρόσφυση, με τους περισσότερους να βγαίνουν εκτός πίστας.

H McLaren έδειξε το δρόμο

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Κατάρ ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός της McLaren Racing με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:20,924 και πήρε την 1η θέση έχοντας εξαιρετικό ρυθμό. Πίσω του ήταν ο Λάντο Νόρις στο 1-2 της βρετανικής ομάδας, με τον Βρετανό να υπολείπεται 0,058 δλ, σε μία κλειστή μάχη.

Τρίτος ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, με τον Ισπανό να κάνει μία πολύ καλή εμφάνιση, ενώ 4ος ήταν ο συμπατριώτης του, Κάρλος Σάινθ της Williams Racing.

Ο Φερστάπεν δυσκολεύτηκε στο FP1

Ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls ήταν 5ος μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός έκανε μόλις ένα γρήγορο γύρο με τη μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ είχε επίσης αρκετά παράπονα από τη συμπεριφορά της RB21.

O Άλεξ Άλμπον της Williams ήταν 7ος μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με την ιταλική ομάδα να έχει ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα στο τριήμερο. Ο Λανς Στρολ με τη δεύτερη AMR25 ήταν 9ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG.

Πολλά τα ερωτηματικά ενόψει της συνέχειας, καθώς δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος έκρυψε απόδοση και ποιος όχι. Οι απαντήσεις θα δοθούν σύντομα.

Fifteen minutes to go in FP1, and Max is the leading driver among the championship rivals ⚔️



P2 Verstappen

P4 Norris

P10 Piastri #F1 #QatarGP pic.twitter.com/fdLSZQIena — Formula 1 (@F1) November 28, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 19:30 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες σπριντ. Συντονιστείτε από τις 19:15 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP1 GP Κατάρ