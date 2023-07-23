F1: Οι βαθμολογίες μετά την Ουγγαρία

Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά την Ουγγαρία
Το προβάδισμα του Φερστάπεν και της Red Bull Racing παραμένει πολύ μεγάλο.

» Τι έγινε στο GP Ουγγαρίας

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Max VerstappenRED BULL RACING HONDA RBPT281
2Sergio PerezRED BULL RACING HONDA RBPT171
3Fernando AlonsoASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES139
4Lewis HamiltonMERCEDES133
5George RussellMERCEDES90
6Carlos SainzFERRARI87
7Charles LeclercFERRARI80
8Lando NorrisMCLAREN MERCEDES60
9Lance StrollASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES45
10Esteban OconALPINE RENAULT31
11Oscar PiastriMCLAREN MERCEDES27
12Pierre GaslyALPINE RENAULT16
13Alexander AlbonWILLIAMS MERCEDES11
14Nico HulkenbergHAAS FERRARI9
15Valtteri BottasALFA ROMEO FERRARI5
16Zhou GuanyuALFA ROMEO FERRARI4
17Yuki TsunodaALPHATAURI HONDA RBPT2
18Kevin MagnussenHAAS FERRARI2
19Logan SargeantWILLIAMS MERCEDES0
20Nyck De VriesALPHATAURI HONDA RBPT0
21Daniel RicciardoALPHATAURI HONDA RBPT0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1RED BULL RACING HONDA RBPT452
2MERCEDES223
3ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES184
4FERRARI167
5MCLAREN MERCEDES87
6ALPINE RENAULT47
7WILLIAMS MERCEDES11
8HAAS FERRARI11
9ALFA ROMEO FERRARI9
10ALPHATAURI HONDA RBPT2

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