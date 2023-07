Ιδιαίτερα χαρούμενος με την εμφάνισή του στον αγώνα της Formula 1 στην Ουγγαρία και την επιστροφή του στο βάθρο ήταν ο Μεξικανός.

Έπειτα από μία ακόμη μέτρια εμφάνιση σε κατατακτήριες δοκιμές, ο Σέρχιο Πέρεζ πραγματοποίησε έναν πολύ αξιόλογο αγώνα ανάκαμψης. Έχοντας καλή στρατηγική και με μεθοδικά προσπεράσματα κατέκτησε την 3η θέση, πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν και τον Λάντο Νόρις της McLaren.

Χάρη στην εμφάνιση αυτή ο Πέρεζ αναδείχθηκε «Driver of the Day» στη σχετική ψηφοφορία της Formula 1. Μετά τον τερματισμό, ο οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για την εμπειρία του στον αγώνα της Ουγγαρίας: «Είμαι χαρούμενος, βρέθηκα πολύ κοντά στη δεύτερη θέση. Δυστυχώς στους τελευταίους γύρους βρήκαμε πολλούς οδηγούς που ήταν ένα γύρο πίσω. Έβγαινα εκτός αγωνιστικής γραμμής και η πίστα ήταν πολύ βρόμικη. Έχασα χρόνο εκεί, κατάφερα να βρω ρυθμό στο τέλος αλλά ήταν πολύ αργά. Συνολικά είχαμε πολύ καλή στρατηγική και πήραμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Επιπλέον ο οδηγός της Red Bull Racing τόνισε πως ένα αποτέλεσμα σαν της Ουγγαρίας θα τον βοηθήσει να βρει πάλι τον καλό του εαυτό: «Εμφανίσεις σαν το σημερινό αγώνα πάντα βοηθάνε και πλέον θέλω να είμαι στο βάθρο σε κάθε αγώνα».

Για τη μάχη με τον Όσκαρ Πιάστρι στο τελευταίο stint είπε: «Ήταν πραγματικά στο όριο. Τα ελαστικά μας είχαν ίδια ζωή και ακουμπήσαμε δύο φορές. Παραλίγο να πάνε πολλά πράγματα λάθος, ήταν σκληρή μάχη».

From P9 to P3 💪@SChecoPerez is your #F1DriverOfTheDay #HungarianGP @salesforce pic.twitter.com/NC5WjYRC9K