Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ήταν άπιαστος και στο Χουνγαρόρινγκ, στο βάθρο οι Νόρις και Πέρεζ. Ρεκόρ με 12 νίκες στη σειρά για τη Red Bull.

Το Grand Prix Ουγγαρίας, ο 11ος αγώνας της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, έγινε η ευκαιρία για τον Μαξ Φερστάπεν να προσθέσει άλλη μία νίκη στο βιογραφικό του. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing σημείωσε την 7η νίκη του στη σειρά, την 9η συνολικά φέτος και 44η στην καριέρα του, κυριαρχώντας απόλυτα και στο Χουνγκαρόρινγκ. Ο Λάντο Νόρις έφερε τη McLaren στη 2η θέση και ανέβηκε για μια ακόμα φορά στο βάθρο ενώ 3ος τεράτισε ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση κάτω από το λαμπρό ήλιο στο Χουνγαρόρινγκ, με τις χιλιάδες των θεατών να περιμένουν με αγωνία τη μάχη των Χάμιλτον – Φερστάπεν, που ξεκινούσαν από την πρώτη σειρά.. Οι οδηγοί της πρώτης 10άδας επέλεξαν τη μεσαία γόμα για το ξεκίνημα του αγώνα, εκτός από τον Πέρεζ που έβαλε τη σκληρή, ενώ πιο πίσω είχαμε ποικιλία επιλογών, με πιο αξιοσημείωτες τη μαλακή γόμα του Σάινθ στην 11η θέση και τη σκληρή του Ράσελ στη 18η.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, οι Χάμιλτον και Φερστάπεν βρέθηκαν αμέσως δίπλα-δίπλα και μονομάχησαν για την είσοδο στην πρώτη στροφή. Ο Ολλανδός κατάφερε να στρίψει πρώτος, ενώ ο Χάμιλτον, που αναγκάστηκε να κόψει, καθυστέρησε λίγο και τον Νόρις που ήταν πίσω του. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Πιάστρι με μια ωραία κίνηση να περάσει στη 2η θέση. Ο Νόρις αμέσως επιτέθηκε στον Χάμιλτον και τον πέρασε για την 3η θέση.

Verstappen takes the inside line at Turn 1



And there's contact at the start further down the field with Tsunoda and the two Alpines involved#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/FoX0CFDma1 July 23, 2023

Ο Λεκλέρ ανέβηκε 5ος, ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Σάινθ, ο οποίος από την 11η θέση πετάχτηκε στην 6η, μπροστά από τους Αλόνσο, Πέρεζ, Χούλκενμπεργκ και Στρολ. Πολύ κακή εκκίνηση για τον Ζου, που προκάλεσε μια μικρή καραμπόλα και έπεσε στη 16η θέση, και τις δύο Alpine, με τους Οκόν και Γκασλί να έχουν επαφές και να αναγκάζονται αμφότερες να εγκαταλείψουν.

Στο ρυθμό του Φερστάπεν

Από τη στιγμή που βρέθηκε στην πρωτοπορία, ο Φερστάπεν άρχισε σιγά-σιγά να μεγαλώνει τη διαφορά από τον Πιάστρι, ο οποίος δεν δεχόταν πίεση από τον Νόρις. Ούτε ο Βρετανός της McLaren πιεζόταν από τον Χάμιλτον, σε έναν αγώνα που έδειχνε ότι όλοι έκαναν συντήρηση στα ελαστικά τους και περίμεναν να πιέσουν σε συγκεκριμένα σημεία του.

Both Alpines are out of the race after colliding at Turn 1 at the start ❌❌#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/ElswGzl4qg July 23, 2023

Η μοναδική μάχη που είχε σχηματιστεί μέσα στην πρώτη 10άδα ήταν αυτή ανάμεσα στον Αλόνσο και στον Πέρεζ για την 7η θέση. Ο Ισπανός της Aston Martin έπαιξε σκληρή άμυνα για μερικούς γύρους, μη δίνοντας στον σαφώς ταχύτερο Μεξικανό την ευκαιρία να περάσει. Η προσπέραση όμως έμοιαζε αναπόφευκτη και συνέβη λίγο αργότερα.

Ο Πέρεζ μετά τον Αλόνσο είχε να αντιμετωπίσει άλλον έναν Ισπανό, τον Κάρλος Σάινθ της Ferrari. Όταν όμως ο Μεξικανός έφτασε πίσω του, ο Σάινθ «βούτηξε» στα pit και άλλαξε τα μαλακά ελαστικά του με σκληρά.

Pit stop

Η κίνηση του Σάινθ ήταν σαν να έδωσε το έναυσμα και στον επόμενο γύρο μπήκε ο Χάμιλτον. Η McLaren αντέδρασε άμεσα και κάλεσε τον Νόρις, από τη μία για να τον προστατέψει από τον Χάμιλτον και από την άλλη να του δώσει την ευκαιρία να κάνει το undercut στον Πιάστρι. Ο Νόρις εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και όταν στον επόμενο γύρο ο Πιάστρι έκανε το δικό του pit stop, παρότι ήταν πολύ γρήγορο, επιστρέφοντας στην πίστα είδε τον Νόρις να βρίσκεται οριακά μπροστά του.

LAP 17/70



Hamilton pits for hard tyres and he's back out in P7#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Cb7h0JL5mL July 23, 2023

Καταστροφικό ήταν το pit stop της Ferrari στον Λεκλέρ, με τον Μονεγάσκο να χάνει πολύ χρόνο και να επιστρέφει στην πίστα αρκετά πίσω από τον Σάινθ. Οι Red Bull καθυστέρησαν τα δικά τους pit stop και έτσι για αρκετούς γύρους οι Φερστάπεν και Πέρεζ βρέθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις, με τις McLaren πίσω τους και τον Ράσελ στην 5η θέση, ο οποίος επίσης δεν είχε σταματήσει. Οι Πέρεζ και Ράσελ είχαν ξεκινήσει τον αγώνα με τη σκληρή γόμα.

Όταν ήρθε η ώρα και για τον Φερστάπεν να μπει στα pit, ο Ολλανδός και η ομάδα του τα έκαναν όλα υποδειγματικά και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος επέστρεψε στην πίστα ανενόχλητος στην πρώτη θέση. Λίγο αργότερα μπήκε στα pit και ο Πέρεζ, ο οποίος επέστρεψε στην πίστα ανάμεσα στις δύο Ferrari. Ο Μεξικανός όμως ήταν πολύ γρήγορος και πέρασε τους Σάινθ και Ράσελ για να πάρει την 5η θέση.

Μάχη βάθρου

Ο Φερστάπεν στην πρωτοπορία του αγώνα έκανε αυτό που ξέρει καλά, ακολουθώντας έναν άπιαστο ρυθμό και απομακρυνόμενος διαρκώς από τον Νόρις. Πίσω από τον Βρετανό όμως άρχισε να σχηματίζεται ένα σκηνικό μάχης. Ο Πιάστρι έχανε χρόνο και το μεγαλύτερο πρόβλημά του δεν ήταν ότι έχανε τον Νόρις αλλά το ότι οι Χάμιλτον και Πέρεζ άρχιζαν να τον πλησιάζουν επικίνδυνα.

Πιο πίσω, οι Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ ακολουθούσαν σε παράταξη αλλά ταυτόχρονα είχαν το νου τους και στον Αλόνσο, ο οποίος από την 8η θέση έδειχνε -αν και όχι πολύ- απειλητικός. Η στρατηγική της Mercedes και του Ράσελ απέδιδε, με τον Βρετανό να έχει ανέβει στην 9η θέση, ενώ ο Μπότας έκλεινε τη 10άδα.

Η στρατηγική δίνει θέσεις

Ο Πέρεζ έφτασε πίσω από τον Χάμιλτον και για αρκετούς γύρους έμεινε κολλημένος πίσω από το διαχύτη της Mercedes, χωρίς να μπορεί να περάσει. Έτσι, στη Red Bull αποφάσισαν να τον φωνάξουν για δεύτερο pit stop ίσως λίγο νωρίτερα από ότι υπολόγιζαν. Την ίδια σκέψη όμως έκαναν και στη McLaren, φέρνοντας μέσα τον Πιάστρι και στον επόμενο γύρο τον Νόρις. Το ίδιο έκαναν και οι Ferrari, που έφεραν τον Λεκλέρ πρώτα και μετά τον Σάινθ.

Όταν όλοι αυτοί επέστρεψαν στην πίστα, Ο Φερστάπεν ήταν άνετα πρώτος, με τον Χάμιλτον, που δεν είχε κάνει δεύτερο pit stop στη 2η θέση. Οι McLaren των Νόρις και Πιάστρι ακολουθούσαν, με τον Αυστραλό να δέχεται ασφυκτική πίεση από τον Πέρεζ. Ο Πέρεζ κατάφερε τελικά να περάσει και ανέβηκε στην 4η θέση.

LAP 46/70



Only one thing in Piastri's rear-view mirrors 👀



Perez is on a mission #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/xRXblB4N0N — Formula 1 (@F1) July 23, 2023

Ο Λεκλέρ ακολουθούσε στην 6η θέση αλλά δέχτηκε ποινή 5 δευτερολέπτων, που θα προστίθονταν στο χρόνο του στο τέλος του αγώνα, επειδή πέρασε το όριο ταχύτητας στα pit. O Σάινθ ήταν 7ος, μπροστά από τους Ράσελ, Αλόνσο και Στρολ.

Όταν ο Χάμιλτον μπήκε τελικά στα pit για αλλαγή ελαστικών, ο Νόρις είχε ήδη φτάσει πίσω του. Ο Χάμιλτον επέστρεψε στην πίστα στην 5η θέση, πίσω από τον Πιάστρι, αλλά απέμεναν ακόμα 19 γύροι για τον τερματισμό και ο Βρετανός είχε φρέσκα ελαστικά στο μονοθέσιο της Mercedes.

Ο πιο άνετος από όλους ήταν φυσικά ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που μπήκε στα pit. Μπήκε πρώτος, βγήκε πρώτος και μάλιστα με διαφορά 12 δευτερολέπτων, για να συνεχίσει τη χαλαρή βόλτα του στην Ουγγαρία.

Μάχες μέχρι το τέλος

Μπορεί ο Φερστάπεν να ήταν ανενόχλητος στην πρώτη θέση, ωστόσο οι θέσεις πίσω του ήταν όλες υπό διεκδίκηση. Ο Νόρις έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρηθεί στη 2η θέση, έχοντας πίσω του την απειλή του Πέρεζ, ο οποίος λίγο-λίγο τον πλησίαζε. Ο Χάμιλτον εκμεταλλεύτηκε τα πιο φρέσκα ελαστικά του και πέρασε τον Πιάστρι, για να πάρει την 4η θέση, αλλά πλέον είχε μείνει αρκετά μακριά από τη μάχη της 2ης.

Πιο πίσω, ο Ράσελ είχε φτάσει πίσω από τον Σάινθ και τον πέρασε, για να πάρει την 7η θέση. Καθώς ο Λεκλέρ που ήταν 6ος, είχε την ποινή των 5 δευτερολέπτων, αν ο Βρετανός κατάφερνε να μειώσει τη διαφορά κάτω από αυτό το όριο θα ανέβαινε αυτόματα στην 6η θέση, χωρίς καν να χρειαστεί να περάσει την άλλη Ferrari.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση τελικά δεν ήρθε, καθώς ο Νόρις κατάφερε να διατηρήσει έναν αρκετά καλό ρυθμό για να μην κινδυνεύσει τελικά, αλλά μεταφέρθηκε λίγο πιο πίσω. Ο Πέρεζ έβλεπε τους καθρέφτες του να γεμίζουν από τη Mercedes του Χάμιλτον και πλέον είχε αυτό να ανησυχεί.

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν δεν είχε κανένα πρόβλημα και είδε πρώτος την καρό σημαία, με διαφορά μισού λεπτού από τον δεύτερο. Ήταν η 9η νίκη για τον Ολλανδό και η 12η στη σειρά για την Red Bull Racing, κάτι που αποτελεί νέο ρεκόρ στη Formula 1. Ο Λάντο Νόρις τερμάτισε στη 2η θέση χωρίς να κινδυνεύσει τελικά.

Ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε τελικά την 3η θέση, ολοκληρώνοντας μια πολύ καλή ανάκαμψη από την 9η που ξεκίνησε, αφήνοντας τον Λούις Χάμιλτον στην 4η. Ακολούθησαν οι Όσκαρ Πιάστρι, Τζορτζ Ράσελ, Σαρλ Λεκλέρ (ο οποίος τερμάτισε 6ος αλλά έχασε τη θέση λόγω ποινής), Κάρλος Σάινθ, Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ.

» Οι βαθμολογίες της F1 μετά το GP Ουγγαρίας

Επόμενος αγώνας είναι σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 28-30 Ιουλίου, το GP Βελγίου στο Σπα.

Αποτελέσματα