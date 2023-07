Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε όλες τις ειδικές διαδρομές της ημέρας και αύξησε το προβάδισμά του.

Σαρωτικός αποδείχθηκε στο σκέλος του Σαββάτου ο Κάλε Ροβάνπερα, που έβαλε πλέον γερά θεμέλια στο κυνήγι της τρίτης συνεχόμενης νίκης του στο Ράλλυ Εσθονίας.

Εκεί όπου πριν από δύο χρόνια έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία του WRC, ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing έκανε κάτι εξωπραγματικό: πήρε και τις εννέα ειδικές διαδρομές της ημέρας, ανοίγοντας ολοένα και περισσότερο τη διαφορά από τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai.

Στο ξεκίνημα της ημέρας, είχαμε ντέρμπι στο πλαίσιο του όγδοου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Φινλανδός είχε εκτοπίσει τον Βέλγο από την κορυφή αλλά τους χώριζαν μόλις 3 δευτερόλεπτα. Τίποτα.

Όμως ειδική προς ειδική, ο 22χρονος άρχισε τα δίνει διαδοχικά χτυπήματα στην ψυχολογία του αντιπάλου του, μέχρι που έφτασε το προβάδισμά του στα 34.9 δευτερόλεπτα. Διαφορά πως δίχως απρόοπτα στο τελευταίο σκέλος, δεν «μαζεύεται».

Σε 5 από τις 9 ειδικές ο Νεβίλ έκανε το δεύτερο χρόνο και παρότι πουθενά δεν ήταν πολύ πίσω, ξέρει πως πλέον προέχει το να πάει με ασφάλεια στον τερματισμό και να πάρει πολύτιμους βαθμούς γιατί στα προηγούμενα ράλλυ, έχασε πολύ έδαφος.

Άλλωστε ο Νεβίλ δεν έχει άμεση απειλή. Ο teammate του στη Hyundai, Εσάπεκα Λάπι, που είναι 10.5 δευτερόλεπτα πίσω του, αντί να τον απειλήσει, περισσότερο θα έχει κατά νου να κρατήσει πίσω του τον τέταρτο της παρέας.

Ride the Estonian rollercoaster with Elfyn and Scott in their nip-and-tuck battle for 3rd place 👀#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/yE1YV1ojDC