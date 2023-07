Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota τέθηκε επικεφαλής του αγώνα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της Παρασκευής.

Υπόθεση για δύο φαίνεται πως γίνεται η νίκη στο Ράλλυ Εσθονίας, που αποτελεί τον όγδοο γύρο του φετινού WRC. Ο Κάλε Ροβάνπερα (Toyota GR Yaris Rally1) έχει προβάδισμα μόλις 3 δευτερολέπτων από τον Τιερί Νεβίλ (Hyundai i20 N Rally1). Αν επικρατήσει ο Ροβάνπερα, θα σημειώσει την τρίτη συνεχή του νίκη στην Εσθονία, μετά από αυτές το 2021 και το 2022.



Ο Οτ Τάνακ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις 5 από τις 7 ειδικές διαδρομές της ημέρας, όμως η ποινή των 5 λεπτών που δέχθηκε για αλλαγή κινητήρα στο Ford Puma Rally1 της M-Sport τον έχει ρίξει στην 11η θέση της γενικής κατάταξης.

