Ο οδηγός της Mercedes-AMG ήταν ενθουσιασμένος από την pole position στη Βουδαπέστη.

Μετά από 595 ημέρες και τις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας του 2021, ο Λιούις Χάμιλτον είναι ξανά στην pole position! Και η 104η για τον Βρετανό, ήρθε στο Grand Prix Ουγγαρίας, ενδέκατο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023.

Μετά την οριακή επικράτησή του, ο επτάκις πρωταθλητής μοιράστηκε συναισθήματα με την Ντάνικα Πάτρικ που έκανε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις: «Ήταν τρελό ενάμιση έτος. Έκλεισε η φωνή μου από τις φωνές μέσα στο αυτοκίνητο. Είναι φοβερό συναίσθημα. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ γιατί όλοι στην ομάδα έχουν δουλέψει τόσο σκληρά όλο αυτό το διάστημα για να κατακτήσουμε την pole. Νιώθω λες και είναι η πρώτη φορά. Δεν περίμενα ερχόμενος σήμερα στην πίστα πως θα μαχόμουν για την pole position αλλά στην τελευταία προσπάθεια τα έδωσα όλα. Δεν άφησα τίποτα».





Στη συνέχεια, ο 38χρονος κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με αυτή τη δύσκολη περίοδο, με την Mercedes να μην ερμηνεύει σωστά τους τεχνικούς κανονισμούς και να μένει πίσω από τον ανταγωνισμό.

«Ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους στην ομάδα. Υπήρξαν σκαμπανεβάσματα, όμως κανένας μας δεν έχασε την πίστη του. Μείναμε ενωμένοι και επικεντρωθήκαμε στο να βρούμε την σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση του αυτοκινήτου. Σήμερα χάναμε χρόνο στις στροφές 4 και 11 και πέρασα τέρμα γκάζι ελπίζοντας να έχω μείνει εντός ορίων πίστας. Όμως ήταν δύσκολη αυτή τη περίοδος. Και θα συνεχίσει να είναι αλλά ελπίζω αυτή η pole να επιβεβαιώνει πως είμαστε σε σωστό δρόμο και πως θα τα καταφέρουμε αν συνεχίσουμε να πιέζουμε», είπε ο Χάμιλτον.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE!!!!! 💪



The @MercedesAMGF1 driver puts in a SENSATIONAL lap to take the top spot in Budapest 🤯



Wow, wow and WOW!!!! #HungarianGP #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/IrRUzsysWR