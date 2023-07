Ο Λούις Χάμιλτον κέρδισε οριακά τον Μαξ Φερστάπεν στο Χουνγκαρόρινγκ για να πάρει την 104η Pole της καριέρας του.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ουγγαρίας ήταν συναρπαστικές και σηματοδότησαν την επιστροφή του Λούις Χάμιλτον στην πρώτη θέση της εκκίνησης ενός αγώνα Formula 1. Ο Βρετανός 7 φορές πρωταθλητής της Mercedes-AMG ήταν για μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και κατέκτησε την pole position για πρώτη φορά μετά το GP Σ. Αραβίας του 2021. Στην 3η θέση βρέθηκε ο εντυπωσιακός Λάντο Νόρις με τη McLaren.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE!!!!!



The @MercedesAMGF1 driver puts in a SENSATIONAL lap to take the top spot in Budapest



Wow, wow and WOW!!!! #HungarianGP #F1 @LewisHamilton

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές άρχισαν στο Χανγαρόρινγκ με τον καιρό να είναι καλός και την πίστα εντελώς στεγνή. Για πρώτη φορά φέτος εφαρμόστηκε δοκιμαστικά μια νέα αλλαγή στους κανονισμούς, με τις ομάδες να είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουν μόνο τη σκληρή γόμα της Pirelli στο Q1, μόνο τη μεσαία γόμα στο Q2 και μόνο τη μαλακή γόμα στο Q3.

Καθώς το βράδυ της Παρασκευής είχε βρέξει στη Βουδαπέστη, το λάστιχο που είχε στρωθεί στην πίστα είχε ξεπλυθεί και αυτό έχει πάντα αποτέλεσμα η πρόσφυση να αυξάνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της περιόδου. Επομένως, αναμενόταν οι χρόνοι να πέφτουν όσο περνάει η ώρα.

Αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στα πρώτα λεπτά του Q1 ήταν ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος ανέβασε την Alfa Romeo στην πρώτη θέση του πίνακα, μπροστά από τις δύο Red Bull. Οι διαφορές ωστόσο ήταν πολύ μικρές, καθώς μόλις 1 δευτερόλεπτο χώριζε τους πρώτους 16 οδηγούς.

Η Alfa Romeo συνέχισε να εντυπωσιάζει, όταν λίγο αργότερα ο Ζου ανέβηκε πρώτος, μπροστά από τον Πέρεζ και τις Ferrari των Σάινθ και Λεκλέρ. Και εδώ είχαμε πολλές περιπτώσεις διαγραφής χρόνου λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας, με πιο προβεβλημένο τον Λάντο Νόρις, ο οποίος παρότι έκανε το 2ο χρόνο δεν κατάφερε να ανέβει στη 2η θέση.

Μέχρι το τέλος ο Ζου έμεινε στην πρώτη θέση ενώ ο Φερστάπεν ανέβηκε στη 2η θέση. Ο Νόρις κατάφερε τελικά την τελευταία στιγμή να περάσει, σημειώνοντας τον 10ο χρόνο.

Our 2022 pole-sitter George Russell is out of qualifying!!!!



And Toto Wolff is not a happy man



Poor table #HungarianGP #F1

Δεν έλειψαν όμως οι εκπλήξεις από αυτήν την πρώτη δοκιμαστική φορά του νέου συστήματος. Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος πέρυσι είχε πάρει την pole position στην Ουγγαρία, έμπλεξε στην κίνηση των τελευταίων δευτερολέπτων, βρέθηκε στη 18η θέση και αποκλείστηκε. Μαζί του εκτός Q2 βρέθηκαν οι Άλεξ Άλμπον, Γιούκι Τσουνόντα, Κέβιν Μάγκνουσεν και Λόγκαν Σάρτζεντ. Ιδιαίτερα θετικό ήταν το ξεκίνημα του Ντάνιελ Ρικάρντο με την AlphaTauri, με τον Αυστραλό να είναι 15ος και να προκρίνεται για τη συνέχεια.

Q2

Για το δεύτερο σκέλος όλοι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli. Με την πίστα σε καλύτερη κατάσταση και με τη μαλακότερη γόμα, οι χρόνοι αναμενόταν να πέσουν ακόμα περισσότερο και το ενδεχόμενο ακόμα περισσότερων εκπλήξεων ήταν ανοιχτό.

Οι χρόνοι όντως έπεσαν και ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το αναμενόμενο και ανέβηκε στην πρώτη θέση, αλλά λίγο αργότερα είδε το χρόνο του να διαγράφεται. Έτσι, στην κορυφή έμεινε ο ταχύτατος Νόρις με τη McLaren, ακολουθούμενος από τον ομόσταβλό του, τον Όσκαρ Πιάστρι.

Max Verstappen has his lap time from Q2 deleted for track limits 😬



Over 8 minutes remain in the session! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/dKXSSEXBJm — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

Ο Φερστάπεν αναγκάστηκε να επιστρέψει στο γκαράζ της Red Bull, να «φορέσει» φρέσκα ελαστικά και να ξαναβγεί στην πίστα για μία ακόμα προσπάθεια. Ο Ολλανδός δεν είχε πρόβλημα να γράψει έναν πολύ καλό χρόνο, που τον έφερε με ασφάλεια στη 2η θέση, πίσω από τον Νόρις. Λίφο αργότερα όμως στη 2η θέση ανέβηκε ο Χάμιλτον.

Το ενδιαφέρον όμως στα τελευταία λεπτά στράφηκε στο κάτω μέρος της κατάταξης και στους πέντε οδηγούς που δεν θα κατάφερναν να περάσουν στο Q3 και να μπουν στην τελική 10άδα. Και οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν... Ο άλλος οδηγός που στον περσινό αγώνα βρισκόταν στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, ο Κάρλος Σάινθ, έμεινε στην 11η θέση. Μαζί με τον Ισπανό της Ferrari αποκλείστηκαν οι Εστεμπάν Οκόν, Ντάνιελ Ρικάρντο, Λανς Στρολ και Πιέρ Γκασλί.

Και οι δύο Alfa Romeo μπήκαν στη 10άδα ενώ αποκλείστηκαν και οι δύο Alpine. Ο Φερνάντο Αλόνσο στη 10η θέση πέρασε για μόλις 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Σάινθ, ενώ ο Ζου στην 9η θέση ήταν μόνο 1 χιλιοστό ταχύτερος από τον Αλόνσο.

Q3

Στο τρίτο σκέλος οι κατατακτήριες πέρασαν στο τελικό και πιο αποφασιστικό στάδιο. Οι 10 οδηγοί έβαλαν μαλακά ελαστικά στα μονοθέσιά τους και βγήκαν στην πίστα για να σημειώσουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο και να διεκδικήσουν την καλύτερη θέση στην εκκίνηση του αγώνα.

Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών, ο Μαξ Φερστάπεν έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο μέχρι εκείνο το σημείο, με τους Λούις Χάμιλτον και Λάντο Νόρις να τον ακολουθούν. Ο Αλόνσο μετά τη μέτρια εμφάνισή του στο Q2 ήταν 4ος, μπροστά από Πέρεζ και Λεκλέρ.

Οι οδηγοί επέστρεψαν στα γκαράζ τους, έβαλαν φρέσκα ελαστικά και ετοιμάστηκαν για τον ένα γύρο που θα τα έκρινε όλα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά του Q3. Δέκα οδηγοί από επτά διαφορετικές ομάδες τα έδιναν όλα.

Here we go!



All the cars are out on track for their last chance at pole position 😅



It's all to play for!#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/nN2QSCewJz — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του και αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Λούις Χάμιλτον να βρεθεί ξανά στην Pole position ενός αγώνα F1. Ο Χάμιλτον ήταν μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Ολλανδό, ο οποίος θα περιοριστεί στη 2η θέση της εκκίνησης. Ο Λάντο Νόρις πήρε την 3η θέση, με διαφορά μικρότερη από ένα δέκατο του δευτερολέπτου από τον πρώτο, ενώ 4ος ήταν ο εντυπωσιακός Όσκαρ Πάστρι με την άλλη McLaren. Ακολούθησαν οι Ζου, Λεκλέρ, Μπότας, Αλόνσο, Πέρεζ και Χούλκενμπεργκ.

Ο αγώνας της Κυριακής ξεκινά στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα