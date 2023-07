Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ουγγαρίας, τον ενδέκατο αγώνα της Formula 1 στο 2023, με το FP2 να προσφέρει τη δράση που δεν είχαμε στο FP1. H πίστα στέγνωσε και οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τα προγράμματα που είχαν ετοιμάσει, ώστε να αντλήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για το υπόλοιπο τριήμερο. Αυτό μας χάρισε μια «ανακατεμένη» και παράλληλα ασυνήθιστη τελική κατάταξη.

Ταχύτερος μετά το δεύτερο 60λεπτο της ημέρας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:17,686 και πήρε την 1η θέση στο FP2 του Grand Prix Ουγγαρίας. Ο χρόνος του ήταν μόλις 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου καλύτερος από του Λάντο Νόρις της πολύ βελτιωμένης McLaren, με τον Βρετανό να δείχνει σε εξαιρετική φόρμα. Τρίτος ήταν ο Πιέρ Γκασλί της Alpine, στο 0,232 δευτ. πίσω από τον Λεκλέρ.

Riding onboard with our fastest driver out on track so far for FP2, @Charles_Leclerc ! 🚀 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/uM1jYsUTR2

Ακολούθησε ο Γιούκι Τσουνόντα, ενώ 5ος ήταν ο Έστεμπαν Οκόν με τη δεύτερη A523. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έφερε τη Haas ξανά εντός της 10άδας, την οποία συμπλήρωσαν οι Βάλτερι Μπότας, Φερνάντο Αλόνσο, Γκουάνγιου Ζου και Κάρλος Σάινθ.

Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως ο Μαξ Φερστάπεν ήταν εκτός της πρώτης 10άδας. Ο Ολλανδός κατετάγη μόλις 11ος, με την ταχύτερη επίδοσή του να είναι μισό δευτερόλεπτο πιο αργή από του Λεκλέρ. Πολύ πίσω στην κατάταξη ήταν και οι οδηγοί της Mercedes. O Λιούις Χάμιλτον ήταν 16ος, χρησιμοποιώντας ωστόσο μόνο τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ομάδες όπως η Red Bull Racing και η Mercedes χρησιμοποίησαν μόλις ένα σετ ελαστικών καθ’ όλη τη διάρκεια του FP2.

Checo hits the track to bank up some good laps after his early exit from this morning's session



A job well done by the @redbullracing team to get his car fixed and ready! 🛠️#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/DX54Ax2uIl