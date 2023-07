Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην επεισοδιακή εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Χανγκαρόρινγκ.

Η δράση στο Grand Prix Ουγγαρίας, τον ενδέκατο αγώνα της Formula 1 στο 2023, ξεκίνησε με επεισοδιακό τρόπο. Οι κόκκινες σημαίες και η βροχή επηρέασαν σημαντικά το πρόγραμμα των ομάδων και ως αποτέλεσμα δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη δυναμική των ομάδων.

Ταχύτερος μετά τα πρώτα 60 λεπτά του τριημέρου ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός με τα ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli σημείωσε το 1:37,895 και πήρε την πρώτη θέση στο FP1. Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, o οποίος έδειξε να βολεύεται στη βροχή και η διαφορά του από τον οδηγό της Mercedes ήταν μόλις 0,359 δευτ. Στην 3η θέση ήταν ο Λανς Στρολ της Aston Martin με χρόνο 1,2 δευτ. πιο αργό από του Ράσελ.

Στην 4η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις, μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο με τη δεύτερη AMR23. Συνολικά μόλις 13 οδηγοί συμπλήρωσαν χρονομετρημένη προσπάθεια στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών στο Χανγκάρορινγκ.

Μεταξύ αυτών που δεν έκαναν επίσημη προσπάθεια ήταν οι Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον. Αμφότεροι επέλεξαν να μην βγουν στην πίστα στα τελευταία λεπτά του FP1.

Η διαδικασία διεκόπη συνολικά δύο φορές. Αρχικά, ο Σέρχιο Πέρεζ έκανε λάθος στη στροφή 6 και κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες διαλύοντας την RB19 του. Τη δεύτερη φορά που εμφανίστηκε η κόκκινη σημαία ήταν όταν ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari κόλλησε μεταξύ του γρασιδιού και της πίστας στην έξοδο της στροφής 4. Το μονοθέσιο του Ισπανού δεν είχε κάποια ζημιά και οι βοηθοί της πίστας απλώς τον έσπρωξαν για να απελευθερωθεί.

