Ο Τάνακ της Ford σημείωσε τον καλύτερο χρόνο, όμως έχει δεχτεί ποινή 5 λεπτών για αλλαγή κινητήρα στο Puma Rally1.

Με τους Έλφιν Έβανς της Toyota και Εσαπέκα Λάπι της Hyundai να μοιράζονται την πρώτη θέση του Ράλλυ Εσθονίας ολοκληρώθηκε η παρθενική ειδική διαδρομή του αγώνα, το βράδυ της Πέμπτης. Πίσω από το τιμόνι του GR Yaris Rally1 και i20 N Rally1 διένυσαν τα 3,35 χλμ. ακριβώς στον ίδιο χρόνο: 3:03.1.

Ταχύτερος στην πρώτη ειδική ήταν ο Οτ Τάνακ με 3:02.5, όμως βρίσκεται στην ουρά της γενικής κατάταξης καθώς δέχτηκε ποινή 5 λεπτών. Αιτία η αλλαγή κινητήρα στο Puma Rally1 της M-Sport Ford, μετά το μηχανικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο shakedown.

#WRC 🇪🇪 @RallyEstonia kicked off this evening with SSS1 🙌🏼 @EsapekkaLappi got off to a strong start and sits in 1st= 🔥



1. Evans 3:03.1

2. Lappi +0.0

3. Rovanperä +0.1

4. Neuville +1.0

5. Katsuta +2.6

6. SUNINEN +3.9

7. Loubet +4.4