Με τον χειρότερο τρόπο ξεκινά την προσπάθειά στον αγώνα της πατρίδας του ο Εσθονός, με την τύχη να του γυρνά την πλάτη από το shakedown.

Οι ελπίδες που είχε ο Όιτ Τάνακ να κατακτήσει τη νίκη στο επερχόμενο Ράλλυ Εσθονίας εξανεμίστηκαν. Ο Εσθονός ανέφερε κατά τη διάρκεια του πρώτου περάσματος στη διαδρομή του shakedown, στο οποίο σημείωσε την ταχύτερη επίδοση, κάποιου είδους πρόβλημα με τον κινητήρα του Ford Puma Rally1.

Οι μηχανικοί της M-Sport ξεκίνησαν άμεσα τις έρευνες στο service park και τα ευρήματα δεν ήταν καθόλου θετικά για τον παγκόσμιο πρωταθλητή του WRC για το 2019. Το πρόβλημα στο κινητήριο σύνολο του Puma ήταν αρκετά σημαντικό και έπρεπε να προβούν σε πλήρη αλλαγή της μονάδος ισχύος.

Οι κανονισμοί του WRC επιτρέπουν την αλλαγή κινητήρα στα αγωνιστικά αυτοκίνητα των ομάδων. Ωστόσο προβλέπεται ποινή της τάξεως των 5 λεπτών για τον οδηγό, κάτι το οποίο μηδενίζει τις ελπίδες του Τάνακ για νίκη στον εντός έδρας αγώνα του.

Ο επικεφαλής της M-Sport Ford, Ρίτσαρντ Μίλενερ, ανέφερε για το πρόβλημα στο αυτοκίνητο του Τάνακ: «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πήγε λάθος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως η έκταση της βλάβης ήταν μεγάλη και έπρεπε να αλλάξουμε τον κινητήρα. Μπορούμε να το κάνουμε βάσει κανονισμών αλλά αυτό σημαίνει πως θα δεχθούμε ποινή. Είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό να ξεκινάς με αυτόν τον τρόπο έναν αγώνα. Η ποινή 5 λεπτών θα μας φέρει σε πολύ μειονεκτική θέση».

Following an engine issue for Ott on shakedown, the team has made the difficult decision to replace the engine before the start of the rally. pic.twitter.com/SBGlWeNtk9