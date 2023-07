Ο οδηγός της McLaren ήταν περιχαρής με την εντυπωσιακή εμφάνισή του εντός έδρας.

Η McLaren έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, δέκατου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1. Οι MCL60 έκαναν το 2-3, με τον Λάντο Νορις να είναι αυτός που θα παραταχθεί αύριο στην πρώτη σειρά του grid, δίπλα στον pole man Μαξ Φερστάπεν.

«Ήμουν κοντά! Βρέθηκα πρώτος στο Q1, νομίζω πρώτος και στο Q2 και κοντά, μόλις δύο δέκατα, από την πρώτη θέση στο Q3. Είναι τρελό αυτό που συνέβη. Ο τελευταίος γύρος μου ήταν καλός. Άκουγα τον Ζακ (Μπράουν) από τον ασύρματο στον γύρο επιστροφής μου στα pit – ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν ήμουν εγώ, είχαμε και οι δύο πολύ καλό αποτέλεσμα με τη δεύτερη και την τρίτη θέση, είναι φανταστικό για όλη την ομάδα», είπε ο Βρετανός.

Στη συνέχεια, o 23χρονος αστειεύτηκε απαντώντας στις ερωτήσεις του Τζένσον Μπάτον, αναφερόμενος στην κυριαρχία του Φερστάπεν: «Έτσι είναι πάντα ο Μαξ. Πάντα το χαλάει για όλους. Αλλά είμαι χαρούμενος και θέλω να ευχαριστήσω το κοινό. Ήταν μία ξεχωριστή ημέρα για εμάς και ανυπομονώ για αύριο».

Όλα αυτά σε μία σεζόν που ξεκίνησε πολύ άσχημα για τη McLaren, που όμως βλέπει τις σημαντικές αναβαθμίσεις στην MCL60 να αποδίδουν καρπούς!

«Αυτό το αποτέλεσμα μας ανταμείβει για τη σκληρή δουλειά που κάνουμε όλοι για να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει. Ειδικά εδώ, με τα νέα χρώματα, στον εντός έδρας αγώνα για την ομάδα αλλά και για εμένα. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Και πάλι εξαιρουμένου του Μαξ», πρόσθεσε ο οδηγός από το Μπρίστολ.

