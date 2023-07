Στην ιταλική ομάδα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα προστατευτικοί σχετικά με τα μυστικά της SF-23.

Ο Σαρλ Λεκλέρ σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, όμως χθες, στο FP2, είχε περιοριστεί σε ρόλο θεατή.

Charles with more details on those FP2 issues #BritishGP #F1 pic.twitter.com/AlWtmGOfj0

Πρόβλημα στα ηλεκτρικά της SF-23 είχε αφήσει εκτός μονοθεσίου τον οδηγό της Ferrari, που άφησε την ομάδα του να δουλέψει ώστε να επιδιορθώσει το πρόβλημα στο κόκκινο μονοθέσιο.

Αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν το πως οι μηχανικοί της Scuderia είχαν στηθεί μπροστά από την «ξεγυμνωμένη» SF-23, ώστε να κρατήσουν τα σωθικά της μακριά από τα αδιάκριτα μάτια των άλλων ομάδων.

Περισσότερα στο video που ακολουθεί…

Frustration for Charles 😖



Electrical issues meant no running for the Ferrari driver in FP2 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/noL6jBexoX