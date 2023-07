Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Σίλβερστον, λίγες ώρες πριν τις κατατακτήριες δοκιμές.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, το δέκατο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023, με το FP3. Τα δεδομένα άλλαξαν από την Παρασκευή, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της. Όμως οι ομάδες είχαν αρκετό διαθέσιμο χρόνο ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες για το υπόλοιπο σαββατοκύριακο.

Μετά από το τελευταίο 60-λεπτο του τριημέρου, ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός. Ο Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε τo 1:27,419 και βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης. Δεύτερος ήταν ο Άλεξ Άλμπον, εντυπωσιάζοντας για μία ακόμη φορά στο τιμόνι της FW45. H διαφορά του από τον οδηγό της Ferrari ήταν μόλις 0,173 δευτερόλεπτα. Στην 3η θέση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, o οποίος συνεχίζει να δυσκολεύεται να βρει το σωστό στήσιμο στην AMR23 του.

Rain is falling and everyone returns to the pits



Everyone, that is, but Charles Leclerc who's still out there maximising his track time! 💪#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Gkf8WdsXz3