Η Pirelli θα έχει στο επικείμενο βρετανικό Grand Prix, ελαστικά με νέο σκελετό.

Η Formula 1 δεν πατάει φρένο και μόλις μερικά 24ωρα μετά τον γεμάτο μονομαχίες αγώνα στο Red Bull Ring της Αυστρίας, η προσοχή στρέφεται στη Μεγάλη Βρετανία και το ιστορικό Σίλβερστον.

Εκεί διεξάγεται ο δέκατος από τους 22 γύρους του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, σε ένα πεδίο μάχης που παραδοσιακά προσφέρει άφθονο θέαμα.

Τα ελαστικά για το Σίλβερστον

Οι ομάδες θα έχουν στη Μεγάλη Βρετανία τη γόμα C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή: μια επιλογή που υπαγορεύεται από τα υψηλά ενεργειακά φορτία που μεταφέρουν τα ελαστικά στο Σίλβερστον.





Οι δυο αλλαγές ελαστικών ήταν η πιο δημοφιλής στρατηγική στον αγώνα του 2022. Τόσο στην εκκίνηση, όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα, χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις γόμες.

Τα χαρακτηριστικά της πίστας

Η πίστα του Νορθάμπτονσιρ είναι από τις πιο απαιτητικές της σεζόν, ειδικά για το μπροστινό αριστερό ελαστικό που πρέπει να ανταπεξέλθει σε υψηλά ενεργειακά φορτία σε οκτώ διαφορετικές στροφές.



Μερικές από τις υψηλότερες ταχύτητες διέλευσης στροφών όλης της σεζόν σημειώνονται σε αυτή την αγωνιστική διαδρομή. Ειδικά στο σύμπλεγμα στροφών Μάγκοτς, Μπέκετς και Τσάπελ είναι με τέρμα γκάζι ενώ οι οδηγοί υπόκεινται σε πλευρικές δυνάμεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 5 g.





Ιστορικό σιρκουί

Μετά τη Μόντσα, το Σίλβερστον είναι μια από τις πιο ιστορικές πίστες στο καλεντάρι της F1, έχοντας φιλοξενήσει 57 Grand Prix. Το 2020, σε μία ιδιαίτερη σεζόν λόγω Covid-19, μετά το Βρετανικό GP ακολούθησε και δεύτερος αγώνας εκεί. Με ιδιαίτερο όνομα στο πλαίσιο του εορτασμού 70ης επετείου του πρώτου αγώνα στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος – που έλαβε χώρα στο Σίλβερστον στις 13 Μαΐου 1950.

Η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτή την πίστα είναι η Ferrari, με 15 νίκες, ενώ ο Λιούς Χάμιλτον είναι ο πολυνίκης με 8 νίκες. Έχοντας τιμηθεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β', ο Χάμιλτον ανακηρύχθηκε αργότερα ιππότης από τον σημερινό βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολο Γ'.





Πέρυσι, ο οδηγός της Ferrari, Κάρλος Σάινθ, εκκίνησε από τη pole position και πανηγύρισε την παρθενική νίκη της καριέρας του.

Τι λέει η Pirelli

Για τον επικείμενο αγώνα, μίλησε ο αγωνιστικός διευθυντή της Pirelli, Μάριο Ίζολα.

Ο Ιταλός είπε: «Στο Βρετανικό GP θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά ένας νέος σκελετός ελαστικών με υλικά που είχε δοκιμαστεί και εξελιχθεί για να χρησιμοποιηθεί στους αγώνες το 2024. Αυτή η αλλαγή στις προδιαγραφές εντός της σεζόν είναι απαραίτητη λόγω της αυξημένης απόδοσης των μονοθεσίων – τόσο σε απόλυτη ταχύτητα όσο και σε φορτία – σε σύγκριση με τα δεδομένα προσομοίωσης που έδωσαν στην Pirelli οι ομάδες τον περασμένο χειμώνα. Αυτή η τάση αύξησης των φορτίων θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Δουλέψαμε πολύ σκληρά στην προσομοίωση τα τελευταία χρόνια, προκειμένου όχι μόνο να παρέχουμε ένα προϊόν που πληροί τους στόχους απόδοσης που έχουν τεθεί αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προβλέψουμε τυχόν προβλήματα και να αντιδράσουμε άμεσα σε αυτά»





«Ο νέος σκελετός δίνει στο ελαστικό επιπλέον αντοχή στην κόπωση, αλλά δεν επηρεάζει καμία τεχνική παράμετρο ή τη συμπεριφορά του στην πίστα. Όλες οι ομάδες είχαν ήδη την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη νέα δομή ελαστικών στο Ισπανικό GP, όταν στις ελεύθερες δοκιμές τέθηκαν στη διάθεση κάθε οδηγού δύο σετ. Τα σχόλιά τους ήταν ανάλογα με τις προσδοκίες μας, ειδικά όσον αφορά στις επιδόσεις. Οι νέες προδιαγραφές μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε αμετάβλητες τις πιέσεις των εμπρός και πίσω ελαστικών σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με πέρυσι, παρά τη σημαντική αύξηση του μέσου φορτίου – λόγω απόδοσης – των μονοθεσίων».

Ο Ιζόλα πρόσθεσε: «Το ντεμπούτο του νέου ελαστικού, θα γίνει σε μια από τις πιο απαιτητικές πίστες. Στα τεχνικά μας γραφήματα το Σίλβερστον βρίσκεται στην κορυφή όσον αφορά στην πίεση και στις πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται: ιδιαίτερα στο εμπρός αριστερά ελαστικό. Η πίστα πιέζει επίσης πολύ τους οδηγούς, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν πλευρικές επιταχύνσεις που ξεπερνούν τα 5 g στις γρήγορες καμπές. Οι επιλογές γομών - οι οποίες, σε αντίθεση με το σκελετό, δεν έχουν καμία αλλαγή στις προδιαγραφές – είναι πανομοιότυπες με τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον ως προς το όνομα: C1 είναι η σκληρή γόμα, C2 είναι η μέση γόμα και C3 είναι η μαλακή γόμα. Ωστόσο, η γόμα C1 είναι στην πραγματικότητα μια ολοκαίνουργια σύνθεση, που τοποθετείται μεταξύ της C2 και της C0 (περσινή C1)».

Υπάρχει και συνέχεια

Η Pirelli θα παραμείνει στο Σίλβερστον, καθώς το διήμερο 11 και 12 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν δοκιμές εξέλιξης σλικ ελαστικών χωρίς ηλεκτρικές κουβέρτες. Στο τεστ αυτό θα συμμετέχουν η Red Bull Racing (για μία ημέρα), η Haas και η Williams.

Φωτογραφίες: Pirelli