Ο Ισπανός ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένος με την απόδοση της ομάδας του στο Red Bull Ring, όμως γνωρίζει τους λόγους που η απόδοσή του ήταν κατώτερη των περιστάσεων.

Για δεύτερη φορά στο 2023 ο Φερνάντο Αλόνσο δεν είχε τη δυνατότητα να παλέψει για μία θέση στο βάθρο σε Grand Prix της Formula 1. O Ισπανός οδηγός της Aston Martin, τόσο στον Αγώνα Σπριντ του Σαββάτου όσο και στον αγώνα της Κυριακής, ήταν αρκετά μακριά από τις τρεις πρώτες θέσεις.

Η AMR23 ήταν κατώτερη από τις Red Bull RB19, Ferrari SF-23 και McLaren MCL60 στο Red Bull Ring, με τον Αλόνσο να τερματίζει μόλις έκτος. Ο 41χρονος ήταν προβληματισμένος με την έλλειψη ταχύτητας στην Αυστρία, όμως τόνισε πως δεν πέτυχε το πείραμα στη στρατηγική που δοκίμασε η βρετανική ομάδα.

«Δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό με τη στρατηγική ξεκινώντας με τη σκληρή γόμα ελαστικών. Το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας δεν μας βοήθησε και δεν μπορέσαμε να επεκτείνουμε το πρώτο μας στιντ. Ο αγώνας άλλαξε εντελώς και είχαμε από εκείνο το σημείο κι έπειτα όλοι τα ίδια ελαστικά. Τερματίσαμε εκεί που μας άξιζε πάνω-κάτω. Ήμουν το έκτο ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα και τερμάτισα έκτος», είπε.

After post-race penalties have been applied, the final race classification sees Fernando promoted to P5 and Lance to P9. 👏



This secures us an additional 3 points, taking our weekend tally up to 21 points overall.#AustrianGP pic.twitter.com/FQY0KOqivA