Ο Μαξ Φερστάπεν δεν επηρεάστηκε από τις συνθήκες και εξασφάλισε την πρώτη θέση στο Sprint Shootout.

Το Σάββατο του GP Αυστρίας είναι η ημέρα του Αγώνα Σπριντ, η σειρά εκκίνησης του οποίο καθορίζεται από τη διαδικασία κατατακτήριων που ονομάζεται Sprint Shootout. Σε αυτήν την περίοδο ο Μαξ Φερστάπεν εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση, με τη Red Bull Racing να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά, αφού ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε τη 2η θέση. Ο Λάντο Νόρις με τη McLaren ήταν 3ος και δίπλα του στην 4η θέση θα έχει τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas.

Max Verstappen takes POLE for #F1Sprint! 👏



Sergio Perez takes second with Lando Norris third #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/dVhs5zKE14