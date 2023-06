Οι ομάδες της Formula 1 καλούνται να πάρουν μια πολύ σημαντική απόφαση εντός του Ιουλίου, που ενδεχομένως να αλλάξει τη φύση των αγώνων.

Στην επόμενη συνεδρίαση της Κομισιόν της Formula 1 που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο, οι ομάδες θα κληθούν να ψηφίσουν για την διατήρηση ή μη των ηλεκτρικών κουβερτών στο σπορ. Εδώ και αρκετά χρόνια το σπορ προσπαθεί να τις αφαιρέσει, ωστόσο είχε πάντα μπροστά του εμπόδια.

Ο στόχος είναι να απαγορευτούν από το 2024, όμως ομάδες και οδηγοί είναι κατά αυτής της κίνησης. Έπειτα από τις δοκιμές της Pirelli στη Βαρκελώνη, ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG τοποθετήθηκε δημόσια και είπε πως υπάρχει κίνδυνος για τους οδηγούς και το προσωπικό των ομάδων αν απαγορευτούν οι ηλεκτρικές κουβέρτες. Αυτή την άποψη συμμερίζονται εδώ και χρόνια πολλοί οδηγοί και παραδείγματα από άλλα σπορ επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά τους.

Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, ρωτήθηκε σχετικά με την κρίσιμη ψηφοφορία του Ιουλίου και δήλωσε: «Θέλουμε ένα καλό σόου και πρέπει πάντα να ακούμε τους οδηγούς. Όχι μόνο έναν, αλλά όλους και ποια είναι η άποψή τους για το θέμα. Συμφωνώ με τους οδηγούς που αναρωτιούνται γιατί να κάνουμε πειράματα που μπορεί να δημιουργήσουν θέματα ασφαλείας; Έχουμε δει στο Σπα πόσο άσχημα μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα για κάποιον. Τι θέλουμε να καταφέρουμε με αυτό; Δεν πιστεύω πως κερδίζουμε κάτι με το να κάνουμε πειράματα στη Formula 1 για να διασκεδάζουμε περισσότερο με τους αγώνες».

Το παράδειγμα για το Σπα, αφορά τον πρόσφατο αγώνα του WEC. Ο Αντόνιο Φουόκο με τη Ferrari 499P είχε μόλις αλλάξει ελαστικά στο Le Mans Hypercar του. Βγαίνοντας από τα pits στην πολύ κρύα πίστα, δίχως να έχει θερμοκρασία στα ελαστικά του, πάτησε ελαφρά το γκάζι, έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στις μπαριέρες. Η ζημιά που προκλήθηκε στο αγωνιστικό του ήταν τέτοια που οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη.

The Ferrari Hypercar #50 is out of the race after Antonio Fuoco hits the wall after exiting the pits.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/DLHlGSvhqT