Την πρώτη του επαφή με φετινό μονοθέσιο της Formula 1 είχε ο Γερμανός οδηγός, στο πλαίσιο δοκιμών της Pirelli στη Βαρκελώνη.

To διήμερο 6 και 7 Ιουνίου, η Pirelli πραγματοποίησε δοκιμές ελαστικών στην πίστα της Βαρκελώνης. Λίγες ημέρες μετά το Grand Prix Ισπανίας, οι ομάδες των Ferrari και Mercedes-AMG έμειναν στο Μονμελό για προγραμματισμένο τεστ. Αμφότερες χρησιμοποίησαν τα μονοθέσια του 2023 και κάλυψαν συνολικά 614 γύρους.

Ο οδηγός που βρέθηκε για πρώτη φορά σε μονοθέσιο Formula 1 του 2023 ήταν ο Μικ Σουμάχερ. Ο Γερμανός έχασε τη θέση του στη Haas μετά τη μέτρια περασμένη σεζόν, ωστόσο εντάχθηκε στο δυναμικό της Mercedes ως δοκιμαστής και αναπληρωματικός οδηγός.

First laps in W14 for @SchumacherMick . 🤩 pic.twitter.com/jgWJoetwaT

Ο Σουμάχερ οδήγησε την ανανεωμένη W14 που κατέκτησε τις θέσεις 2 και 3 του βάθρου και συμπλήρωσε συνολικά 152 γύρους με στόχο να συνεισφέρει ακόμη περισσότερο στο στήσιμο του μονοθεσίου με τη δουλειά που θα κάνει στον προσομοιωτή του εργοστασίου στο Μπράκλεϊ.

Οι δοκιμές της Pirelli είναι κρίσιμες, καθώς θα αντλήσει κρίσιμα δεδομένα για τα ελαστικά που θα χρησιμοποιήσει το 2024. Στόχος της ιταλικής φίρμας και της Formula1 είναι να καταργηθούν οι ηλεκτρικές κουβέρτες, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους οδηγούς.

152 laps later. 💪



End of running for @SchumacherMick in Barcelona. 👏 pic.twitter.com/HLjVnCNSF7