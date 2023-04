Θεαματικός και άκρως επεισοδιακός αποδείχθηκε ο αγώνας του WEC στο Σπα, με την Toyota Gazoo Racing, να παίρνει μία αγχωτική νίκη.

Ένας αγώνας αντοχής για γερά νεύρα, με τολμηρές στρατηγικές και μάχες μέχρι τελικής πτώσεως σε όλες τις κατηγορίες. Αυτές ήτα οι 6 Ώρες του Σπα, ο τρίτος αγώνας του WEC για το 2023, που προσέφερε θέαμα μπροστά σε περισσότερους από 70.000 θεατές, αριθμό-ρεκόρ για το πρωτάθλημα στην πίστα.

Νικητές στον αγώνα αναδείχθηκαν οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ-Μαρία Λόπεζ με το #7 GR010 Hybrid της Toyota στην κατηγορία Hypercar. H βροχή στην αρχή του αγώνα τους έφερε εμπόδια, ωστόσο άντεξαν στην πίεση και με εξαιρετική στρατηγική ανέβηκαν για δεύτερη φορά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για φέτος. Στη 2η θέση τερμάτισε το έτερο αγωνιστικό αυτοκίνητο των Ιαπώνων, με τους Μπρέντον Χάρτλεϊ, Σεμπαστιέν Μπουεμί και Ρίο Χιρακάβα στο #8. Αν και εκκίνησαν από την 36η θέση, η διαφορά στο τέλος του αγώνα ήταν μόλις 16 δευτερόλεπτα.

Η νίκη μεταξύ των δύο GR010 κρίθηκε μετά το τελευταίο pit-stop. Το #8 βγήκε μπροστά στην πίστα, αλλά το #7 έκανε την κρίσιμη προσπέραση, λόγω καλύτερης κατάστασης των ελαστικών. Μάλιστα, το προσπέρασμα ολοκληρώθηκε ενώ το #7 ήταν εκτός πίστας και για το λόγο αυτό δέχθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων.

After 148 laps, it is the #7 Toyota that takes the win after an intense 6 hour race in Spa!#WEC #6HSpa pic.twitter.com/cA5JPjyyWZ April 29, 2023

Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσε η Ferrari 499P #51 των Αλεσάντρο Πιερ Γκουίντι, Αντόνιο Τζοβινάτσι και Τζέιμς Καλάντο. Για να το πετύχουν έπρεπε να προσπεράσουν στον τελευταίο γύρο τη #5 Porsche 963 των Ντέιν Κάμερον, Μάικλ Κρίστενσεν και Φρεντ Μακοβιέκι. Συγκεκριμένα, ο Πιερ Γκουίντι προσπέρασε τον Μακοβιέκι στο σικέιν «Λε Κομπ», με μία θαυμάσια κίνηση από την εξωτερική.

Ο αγώνας ήταν άκρως χαοτικός, με το αυτοκίνητο ασφαλείας να κάνει τέσσερις φορές την εμφάνισή του. Στην κατηγορία Hypercar, είδαμε μεγάλα ατυχήματα για τρία αγωνιστικά. Αρχικά το #3 Cadillac ενώ βρισκόταν στην 3η θέση είχε έξοδο στην «Eau Rouge» και προσέκρουσε με τεράστια ταχύτητα στα προστατευτικά ελαστικά.

SAFETY CAR 🟡



Massive crash for the #3 Cadillac at the top of the Raidillon. Driver ok.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/r02J1oqWAe April 29, 2023

Επιπλέον, η #50 Ferrari την τέταρτη ώρα είχε σύγκρουση με τις μπαριέρες, έπειτα από έξοδο λόγω έλλειψης πρόσφυσης των κρύων ελαστικών. Το #4 της Vanwall είχε επαφή με τη #54 Ferrari της GTE και εγκατέλειψε επίσης. Η τελευταία εγκατάλειψη της κατηγορίας ήρθε για τη #6 Porsche 963, με κάποιου είδους πρόβλημα να θέτει εκτός μάχης το αγωνιστικό, ενώ ήταν στη 2η θέση.

The Ferrari Hypercar #50 is out of the race after Antonio Fuoco hits the wall after exiting the pits.#WEC #6HSpa pic.twitter.com/DLHlGSvhqT — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023

Στην 5η θέση τερμάτισε το #2 αγωνιστικό της Cadillac Racing, το οποίο έπεσε θύμα της στρατηγικής στην αρχή του αγώνα, λόγω της λανθασμένης επιλογής ελαστικών. Το αμερικανικό αγωνιστικό πλαισίωνε αυτά των δύο Ferrari τις τρεις πρώτες θέσεις, αλλά η στρατηγική έφερε άπαντες ένα γύρο πίσω.

Στην 6η θέση βρέθηκε η #38 Porsche της Team Jota, με την ομάδα να κάνει ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στην κατηγορία. Στην 7η θέση τερμάτισε το #93 Peugeot 9X8, με τη γαλλική ομάδα να είναι μόλις 3 δευτερόλεπτα μπροστά από την Glickenhaus Racing στα τελικά αποτελέσματα. Το τελευταίο Hypercar που πήρε κατάταξη ήταν το #94 Peugeot.

Στην κατηγορία της LMP2, είδαμε ένα στρατηγικό θρίαμβο της Team WRT. Οι Ρουί Αντράντε, Λουί Ντελετράζ και Ρόμπερτ Κουμπίτσα με το #41 07 Oreca, εκμεταλλεύτηκαν τα φρέσκα ελαστικά και το ταχύτατο τελευταίο pit-stop και πήραν μια εξαιρετική νίκη στην κατηγορία. Το πλήρωμα κέρδισε το #23 αγωνιστικό των Τζος Πίερσον, Τομ Μπλόμκβιστ και Όλιβερ Τζάρβις που οδήγησαν για λογαριασμό της United Autosports.

Στην 3η θέση τερμάτισαν οι Κούμπα Σβιεκόφσκι, Φάμπιο Σέρερ και Άλμπερτ Κόστα με το #34 Oreca. Αυτό ήταν το πρώτο βάθρο για την Inter Europol Competition στο WEC.

It's a win at home for WRT as the #41 crosses the line first in LMP2. 💪#WEC #6HSpa pic.twitter.com/PQoTcBUDtn — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 29, 2023

Στην κατηγορία GTE, είχαμε μία ακόμη ανατρεπτική μάχη και ένα αποτέλεσμα που άφησε ιστορία. Έπειτα από μία εξαίρετη εμφάνιση, οι Αλέσιο Ροβέρα, Πέρεζ Κομπάνκ και Λιλού Ουαντού, πήραν τη νίκη στη #83 Ferrari 488 για τη Richard Mille Racing. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ουαντού έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός που κατέκτησε νίκη στο WEC.

Για τη δεύτερη θέση είχαμε μία εξαιρετική μάχη ανάμεσα στις Corvette Racing και ORT by TF. Η αμερικανική ομάδα κέρδισε στο… νήμα την ομανική, με τους Νίκι Κάτσμπεργκ, Μπεν Κίτινγκ και Νίνο Βερόνι να ανεβαίνουν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Έτσι, η Corvette άνοιξε κι άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία.

The #83 Richard Mille AF Corse takes the win in LMGTE Am. This means Lilou Wadoux is the first woman to win a WEC race in history!! 👏#WEC #6HSpa pic.twitter.com/lV2M7TphSL April 29, 2023

Οι 6 Ώρες του Σπα ήταν η τελευταία πρόβα του WEC πριν τις 24 Ώρες Λε Μαν. Ο θρυλικός αγώνας είναι ο επόμενος στο καλεντάρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος και είναι προγραμματισμένος για τις 10-11 Ιουνίου.

Αποτελέσματα WEC 6 Ώρες Σπα

Φωτογραφίες: Toyota