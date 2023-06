Μπορεί να έχασε την πίσω θύρα και μαζί της την τεράστια πίσω αεροτομή, όμως ο Γάλλος δεν έχασε τη νίκη.

Δράμα και ένταση μέχρι το τελευταίο χιλιόμετρο μας χάρισε το Ράλλυ Σαφάρι-Κένυα, ο έβδομος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Οι αφρικανικές ειδικές διαδρομές έκρυβαν παγίδες ενώ παρά την απόλυτη κυριαρχία της Toyota Gazoo Racing που είδε τα αγωνιστικά της να κάνουν κατάληψη στις πρώτες τέσσερις θέσεις, η απουσία team orders μετέτρεψε την υπόθεση νίκη σε πραγματικό εμφύλιο!

Yaris εναντίον Yaris

Ο Σεμπαστιέν Οζιέ ξεκίνησε το τελευταίο σκέλος με προβάδισμα 16.7 δευτερολέπτων αλλά στην εναρκτήρια ειδική της ημέρας, ο Κάλε Ροβάνπερα τον αιφνιδίασε, κόβοντας τη διαφορά στο ήμισυ!

Αυτό ανάγκασε τον οκτώ φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να αντιδράσει και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, παρότι έχασε την πίσω θύρα του Yaris Rally1 και μαζί της την τρομακτική πίσω αεροτομή. Με το ιαπωνικό θηρίο να θυμίζει… αγροτικό με το πίσω μέρος του εκτεθειμένο.

Ο Οζιέ δεν πτοήθηκε από αυτή την επαφή με κλαδιά δέντρου σε ένα κομμάτι δρόμου γεμάτο fesh-fesh αν και στην ΕΔ15 έχασε λίγο χρόνο.

Όμως εκεί, στην ειδική «Πύλη της Κολάσεως», ο Ροβάνπερα είχε τα δικά του προβλήματα! Ο Φινλανδός είχε τη… στιγμή του πατώντας πάνω σε ρίζες αλλά ευτυχώς, χωρίς να πληγώσει το αγωνιστικό του.

Στον τερματισμό δήλωνε ικανοποιημένος για το αποτέλεσμα δεδομένου πως έβγαινε πρώτος στο δρόμο και φυσικά, διεύρυνε το βαθμολογικό του προβάδισμα στην προσπάθεια υπεράσπισης του θρόνου του.

Τελικά, στο τέλος του δρόμου τους χώριζαν μόλις 6.7 δευτερόλεπτα – η μικρότερη διαφορά στην ιστορία του Ράλλυ Σαφάρι! Μάλιστα, η 58η νίκη του Οζιέ και δεύτερη στο συγκεκριμένο ράλλυ, ήρθε με… τρομάρα στο τέλος, αφού μία πέτρα έσπασε το παρμπρίζ του Yaris ενώ και ο εμπρός προφυλακτήρας του ήταν πληγωμένος περνώντας τη γραμμή του τερματισμού.

Η μάχη του βάθρου

Ήταν σαφές μπαίνοντας στο τελευταίο σκέλος πως οι δύο προαναφερθέντες δεν μπορούσαν να απειληθούν από τα άλλα δύο Yaris, που με τη σειρά τους ήταν πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Έτσι ο Έλφιν Έβανς εξασφάλισε το χαμηλότερο σκαλί του βάθρου, με τον teammate του Τακαμότο Κατσούτα να έχει προβλήματα στο υβριδικό σύστημα του Yaris του και τελικά να κλείνει το ράλλυ 25 δευτερόλεπτα πιο πίσω στην κατάταξη.

Πρέπει να σημειωθεί πως η Toyota το είχε κάνει και πέρυσι – είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έκανε το 1-2-3-4 στο Ράλλυ Σαφάρι! Συνολικά ήταν η δέκατη νίκη της στην Κένυα.

Οι υπόλοιποι ήταν κομπάρσοι

Best of the rest ήταν ο Ντάνι Σόρντο της Hyundai Motorsport αν και 5 λεπτά μακριά από την κορυφή. Το δίδυμο της M-Sport με τους Όιτ Τάνακ και Πιερ Λουί Λουμπέ είχε ήσυχη Κυριακή, διατηρώντας τις θέσεις 6 και 7. Μάλιστα ο Εσθονός κέρδισε και μία ειδική διαδρομή.

Ο Τιερί Νεβίλ με το Hyundai i20 N ήταν όγδοος και 24 λεπτά μακριά αλλά τουλάχιστον πήρε τους 5 βαθμούς του καλύτερου χρόνου στην Power Stage.

Στη μάχη της WRC2, o Καγιετάν Καγιετάνοβιτς επικράτησε του Όλιβερ Σόλμπεργκ, παρά την αντεπίθεση του Σουηδού. Αμφότεροι αγωνίζονταν με Fabia Evo.

Η τελική κατάταξη

Η βαθμολογία

Ο Ροβάνπερα κρατάει με άνεση τα ηνία στη βαθμολογία, έχοντας 139 πόντους στο ενεργητικό του. Οι εφιάλτες επέστρεψαν για τον Νεβίλ, με αποτέλεσμα να μείνει στους 102, ο Έβανς είναι στους 98 ενώ ο Οζιέ στους 97 παρότι έχει τρέξει μόλις σε τέσσερα ράλλυ.

Στους κατασκευαστές η Toyota απάντησε στην κυριαρχία της Hyundai στη Σαρδηνία, ανέβηκε στους 283 πόντους έναντι 241 για τους Κορεάτες και 174 για την M-Sport.

A SECOND SUCCESSIVE SAFARI SWEEP! 🤩



Το επόμενο ράλλυ

Επόμενη στάση του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος είναι το Ράλλυ Εσθονίας που διεξάγεται 20 με 23 Ιουλίου με έδρα το Τάρτου, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που απλώνεται στην ανατολική της πλευρά.

Αποτελεί τον όγδοο γύρο του 2023 και είναι χωμάτινη δοκιμασία, αν και οι ειδικές διαδρομές στη μάχη της Βαλτικής διαφέρουν πολύ από εκείνες στην Κένυα.

