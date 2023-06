Ο Ιταλός αναβάτης της VR46 Ducati ήταν ταχύτερος όλων το πρωί της Παρασκευής στο Άσεν.

Στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ολλανδίας για το MotoGP, ο Μάρκο Μπετζέκι, οδηγώντας για τη VR46 Ducati, πήρε την πρώτη θέση, ενώ η νέα o Μάρκ Μάρκεθ. Ο οποίος ακολουθεί μια νέα προσέγγσιη, πήρε την μακρινή 21η θέση με τη Repsol Honda του.

Ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του πρώτου του βάθρου MotoGP στην πίστα της Ολλανδίας, ο Μπετζέκι ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο στο Άσεν επιβεβαιώνοντας γρήγορα την κυριαρχία του στο FP1. Έκανε χρόνο 1:33,961, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση με περίπου επτά λεπτά να απομένουν για το τέλος. Ο Ιταλός συνέχισε να σημειώνει εντυπωσιακούς χρόνους γύρου, με αποκορύφωμα το 1:32,246 που τον έφερε στην κορυφή.

A beautiful start for Bez! 😎



Over three tenths clear at the end of #MotoGP P1! 🚀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/k4ozZxr3wk June 23, 2023

Καθώς η περίοδος πλησίαζε προς το τέλος, ο Μπετζέκι παρέμεινε ανίκητος, με τον Μάβερικ Βινιάλες της Aprilia να είναι ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του, φτάνοντας μέχρι τη 2η θέση. Ο Άλεξ Μάρκεθ, της Gresini Ducati, πήρε την τρίτη θέση, ακολουθούμενος από τον Ζοάν Ζαρκό της Pramac, ο οποίος είχε μια πτώση με υψηλή ταχύτητα στη στροφή 15.

Παρά την πτώση, ο Ζαρκό κατάφερε να επανέλθει στην πίστα και να εξασφαλίσει την τέταρτη θέση μπροστά από τον Γάλλο Φάμπιο Κουαρταραρό. Ο Κουαρταραρό, που τρέχει με σπασμένο το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του, είχε καλή απόδοση με τη Yamaha, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση, 0,558 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπετζέκι. Ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati έμεινε 6ος πίσω από τον Γάλλο.

Ο Τακάκι Νακαγκάμι της LCR αναδείχθηκε ο κορυφαίος αναβάτης της Honda, παίρνοντας την έβδομη θέση. Ο Χόρχε Μαρτίν, ο νικητής του γερμανικού GP, ήταν όγδοος με Pramac Ducati. Ο Τζζακ Μϊλερ εξασφάλισε την ένατη θέση ως πρώτος από τους αναβάτες με KTM, ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia χώρισε τον Μίλερ από τον Μπραντ Μπίντερ με τη δεύτερη εργοστασιακή RC16.

The World Champ is not a happy boy right now! 👀#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/tknV0wsFiR June 23, 2023

Ο Πέκο Μπανάια, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, είχε μια δύσκολη περίοδο και τερμάτισε στη 12η θέση με την εργοστασιακή Ducati. Ο Μαρκ Μάρκεθ, που εξακολουθεί να αναρρώνει από τους τραυματισμούς που υπέστη κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Sachsenring όπου είχε πέντε πτώσεις, προσέγγισε προσεκτικά τον αγώνα του Άσεν. Με ένα φρέσκο μαλακό πίσω ελαστικό, ο Μάρκεθ κατάφερε να πάρει μόλις την 21η θέση, μπροστά μόνο από τον Ίκερ Λεκουόνα, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Τζοάν Μιρ.

Αποτελέσματα