O οδηγός της M-Sport σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην εναρκτήρια υπέρ-ειδική διαδρομή του Ναϊρόμπι.

Η Κένυα φιλοξενεί τον έβδομο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, με το θρυλικό Ράλλυ Σαφάρι να υπόσχεται τρεις ημέρες γεμάτες σκληρές δοκιμασίες για πληρώματα και αγωνιστικά.

Από τις συνολικά 19 ειδικές διαδρομές, το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλάμβανε μόνο μία – την υπέρ-ειδική διαδρομή “Kasarani”, στα προάστια του Ναϊρόμπι. Μία δοκιμασία 4.84 χιλιομέτρων στην οποία τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Όιτ Τάνακ.

Stage win 🥇 for Mr. T to kick off the rally with the lead in Kenya! 🇰🇪 pic.twitter.com/msAAsJJv8F