Ο Ιάπωνας οδηγός της Toyota Gazoo Racing είχε μία άτυχη και... επικίνδυνη στιγμή στο shakedown του Ράλλυ Σαφάρι στην Κένυα.

Με απρόοπτα άρχισε το Ράλλυ Σαφάρι, έβδομος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Μετά το μηχανικό πρόβλημα του Εσαπέκα Λάπι στο shakedown, ο Τακαμότο Κατσούτα έκανε εντυπωσιακές τούμπες.

Ευτυχώς τόσο ο ίδιος όσο και ο συνοδηγός του δεν τραυματίστηκαν και μάλιστα συνέχισαν με GR Yaris Rally1 της Toyota Gazoo Racing.

