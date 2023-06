Το Hyundai i20 N Rally1 του Φινλανδού οδηγού σταμάτησε εντός της διαδρομής, το πρωί της Τετάρτης.

Με ένα απρόοπτο άρχισε το Ράλλυ Σαφάρι για τον Εσαπέκα Λάπι. Κατά τη διάρκεια του shakedown (των επίσημων, χρονομετρημένων, δοκιμών), το i20 N Rally1 της Hyundai Motorsport παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα.

Ο Φινλανδός σταμάτησε περίπου στα 2 χλμ. από την αρχή της διαδρομής και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα ώστε να επιστρέψει στο service park.

Τελικά το πρόβλημα εντοπίστηκε στον κεντρικό άξονα και αφού επισκευάστηκε από τους μηχανικούς της Hyundai, o Λάπι επέστρεψε στο shakedown.

That was super fast work @HMSGOfficial 💪

On the way back to shakedown. #SafariRallyKenya #HMSGOfficial #L4PPI pic.twitter.com/kvKu7y43Da