Οι αγωνοδίκες του Grand Prix του Μοντρεάλ είχαν πολλή δουλειά μετά τις κατατακτήριες δοκιμές.

Μπορεί η ποινή που είχε μεγαλύτερη σημασία να ήταν αυτή που εκτόπισε τον Νίκο Χόυλκενμπεργκ από την πρώτη σειρά του grid, όμως ήταν μία από τις πολλές που επέβαλλαν μετά το πέρας της μάχης της pole position οι αγωνοδίκες του Grand Prix Καναδά.

Προτού εξετάσουν την αδυναμία του Γερμανού να συμμορφωθεί με το προκαθορισμένο χρόνο γύρου υπό το καθεστώς κόκκινης σημαίας, είχαν… ξεκινήσει με Κάρλος Σάινθ που ίσως θα πρέπει να νιώθει τυχερός που τη γλίτωσε μόνο με 3 θέσεις ποινής ενώ σε τουλάχιστον ισάριθμες περιπτώσεις είχε βρεθεί να κινείται πολύ αργά, καθυστερώντας οδηγούς σε γρήγορους γύρους.

Pierre Gasly was absolutely furious with Sainz following this incident that saw him knocked out in Q1 🤬



The Spaniard has since been handed a three-place grid penalty for impeding the Alpine driver #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/dOn4MhkIDM