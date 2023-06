Ο Ισπανός οδηγός εμφανίστηκε αισιόδοξος για το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της Aston Martin AMR23.

Για μία ακόμα περίοδο κατατακτήριων δοκιμών στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1, ο συνδυασμός Φερνάντο Αλόνσο-Aston Martin, αποδείχθηκε άκρως ανταγωνιστικός. Παρά τις δύσκολες συνθήκες με τη βροχή που ερχόταν κι έφευγε, ο 41χρονος διαχειρίστηκε άψογα τις καταστάσεις και ολοκλήρωσε τη μάχη της pole στην τρίτη θέση!



Μάλιστα, μετά την ποινή του Νίκο Χούλκενμπεργκ, κέρδισε μία θέση και πλέον θα μοιραστεί την πρώτη σειρά του grid με τον pole-man Μαξ Φερστάπεν!





«Ήταν δύσκολες κατατακτήριες, το να επιλέξεις το κατάλληλο ελαστικό, την κατάλληλη στιγμή. Η τρίτη θέση είναι μία καλή θέση για να εκκινήσουμε τον αγώνα», ήταν τα πρώτα λόγια του οδηγού από το Οβιέδο.

Στη συνέχεια, ο Αλόνσο δήλωσε πίστη στις ικανότητές του και τις δυνατότητες του μονοθεσίου του, δίνοντας μία υπόσχεση ενόψει του αγώνα: «Πιστεύω πως στον αγώνα θα έχουμε τη δυνατότητα να τους ασκήσουμε πίεση. Μέχρι τώρα είχαν πολύ εύκολες νίκες αλλά ευελπιστώ πως αυτή τη φορά θα πρέπει να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο για να μας κερδίσουν. Να είμαστε συνέχεια δύο δευτερόλεπτα πίσω τους, όχι είκοσι δευτερόλεπτα».

Τέλος, η Ντάνικα Πάτρικ που έκανε τις ερωτήσεις στην τηλεοπτική κάλυψη, ρώτησε τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητής της F1 (2005, 2006) και για το κοινό στον Καναδά: «Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ είναι φοβερά. Όχι μόνο στην πίστα. Είναι όλη η πόλη. Λατρεύω το Μοντρεάλ και πως “αγκαλιάζουν” το Grand Prix. Χθες δυστυχώς μας περίμεναν μάταια να βγούμε από τα γκαράζ αλλά ελπίζω σήμερα να το ευχαριστήθηκαν και το ίδιο να συμβεί και αύριο».

Fernando: "I love Montreal, how they embrace the GP! Today, I hope they enjoy, and tomorrow they will! #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/xQw2tMOrXU