Ο Μαξ Φερστάπεν δεν πτοήθηκε ούτε από τη βροχή στο Μόντρεαλ, στην πρώτη σειρά ο Χούλενμπεργκ.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Καναδά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 ολοκληρώθηκαν υπό δυνατή βροχή στο Σιρκουί «Ζιλ Βιλνέβ» αλλά τίποτα δεν μπορούσε να εμποδίσει τον Μαξ Φερστάπεν από το να κατακτήσει άλλη μία ple position. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ήταν ταχύτατος σε όλες τις συνθήκες και για 25η φορά στην καριέρα του θα εκκινήσει από την πρώτη θέση. Δίπλα του θα έχει τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas, ο οποίος έκανε έναν εξαιρετικό χρόνο στο Q3 για να πάρει τη 2η θέση και να αφήσει πίσω του στην 3η θέση τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin. Εκτός 10άδας έμειναν οι Σαρλ Λεκλέρ και Σέρχιο Πέρεζ.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN CANADA! 👏🤩



It's a 25th career pole for the Dutchman 😮‍💨



Another job well done for the championship leader 💪#CanadianGP #F1 @redbullracing @Max33Verstappen pic.twitter.com/M0m0I7XROg — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Q1

Οι κατατακτήριες του GP Καναδά ξεκίνησαν σε βρεγμένη πίστα και έτσι οι οδηγοί βγήκαν από τα γκαράζ τους με ενδιάμεσα ελαστικά. Στο ξεκίνημα του Q1 δεν έβρεχε αλλά προβλεπόταν η βροχή να αρχίσει να πέφτει κατά τη διάρκειά του και έτσι όλοι βιάστηκαν να κάνουν τουλάχιστον μία γρήγορη προσπάθεια προτού οι συνθήκες χειροτερέψουν.

Η δράση όμως διακόπηκε περίπου 3,5 λεπτά μετά την έναρξη, όταν βγήκαν οι κόκκινες σημαίες. Ο λόγος ήταν ότι η Alfa Romeo του Γκουάνγιου Ζου ακινητοποιήθηκε στην άκρη της πίστας λόγω μηχανικού προβλήματος. Ωστόσο, ο Κινέζος οδηγός κατάφερε να επανεκκινήσει το μονοθέσιό του και να επιστρέψει στα pit, και έτσι η διακοπή δεν κράτησε πολύ.

🚩 RED FLAG 🚩



Zhou has now pulled over to the side of the track #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/Z40iNRohZl June 17, 2023

Το σκηνικό επαναλήφθηκε όταν η περίοδος ξαναξεκίνησε με όλα τα μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα. Η αναμενόμενη βροχή όμως δεν ερχόταν και οι χρόνοι έπεφταν σε κάθε πέρασμα, με τους Φερστάπεν, Αλόνσο και Λεκλέρ να εναλλάσσονται στις πρώτες θέσεις. Από σχετικά κοντά ακολουθούσε και ο Σάινθ, η επισκευή του μονοθεσίου του οποίου από τους μηχανικούς της Ferrari ολοκληρώθηκε μόλις 10 λεπτά πριν από την έναρξη της περιόδου.

Στο τέλος ήταν ο Φερστάπεν εκείνος που ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον ήταν αρκετά πιο πίσω, στη μεγάλη μάχη που δόθηκε για την αποφυγή των 5 τελευταίων θέσεων που οδηγούν στον αποκλεισμό. Οι οδηγοί που δεν τα κατάφεραν ήταν οι Γιούκι Τσουνόντα, Πιέρ Γκασλί, Νικ ντε Βρις, Λόγκαν Σάρτζεντ και Ζου Γκουανγιού. Στα τελευταία λεπτά υπήρξαν αρκετά προβλήματα με την κίνηση, με τους οδηγούς να προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη θέση στην πίστα. Σοβαρότερο περιστατικό ήταν εκείνο που ο Σάινθ παρεμπόδισε τον Γκασλί, με τον Ισπανό της Ferrari να φλερτάρει πολύ έντονα με την τιμωρία από τους αγωνοδίκες.

Q2

Η βροχή δεν είχε έρθει ακόμα και μια στεγνή γραμμή είχε αρχίσει να σχηματίζεται στην επιφάνεια της ασφάλτου. Παρόλα αυτά, όλοι ξεκίνησαν με τα ενδιάμεσα ελαστικά, εκτός από τον Άλεξ Άλμπον της Williams, ο οποίος ρίσκαρε και βγήκε στην πίστα με μαλακά σλικ ελαστικά.

Το παράδειγμα του Άλμπον ακολούθησαν οι υπόλοιποι, αφού πρώτα έκαναν ένα χρονομετρημένο γύρο με τα ενδιάμεσα. Το ρίσκο του Ταϊλανδού πάντως βγήκε, καθώς σημείωσε τον καλύτερο χρόνο του Q2 και μάλιστα με διαφορά, μπροστά από τον Αλόνσο, που ήταν ο ταχύτερος από όσους έμειναν με τα ενδιάμεσα.

Για να κάνει τα πράγματα ακόμα πιο πολύπλοκα, η βροχή ξεκίνησε να πέφτει σιγά-σιγά. Έτσι, ο χρόνος του Άλμπον δεν απειλήθηκε, με τον Φερστάπεν να φτάνει περίπου 3 δέκατα πίσω του και τον Νόρις να ανεβαίνει στην 3η θέση.

Με τη βροχή να δυναμώνει, οι Πέρεζ και Λεκλέρ έβαλαν ξανά ενδιάμεσα ελαστικά, καθώς βρίσκονταν εκτός 10άδας και προσπαθούσαν να μπουν σε αυτήν. Δεν τα κατάφεραν όμως και έτσι η μεγάλη έκπληξη του Q2 ολοκληρώθηκε. Οι οδηγοί που έμειναν εκτός 10άδας ήταν οι Σαρλ Λεκλέρ, Σέρχιο Πέρεζ, Λανς Σρτρολ, Κέβιν Μάγκνουσεν και Βάλτερι Μπότας. Απογοήτευση και εκνευρισμός τόσο στη Red Bull, αφού ο Πέρεζ δεν πέρασε στο Q3 για τρίτο αγώνα στη σειρά, όσο και στη Ferrari.

Q3

Η βροχή δυνάμωνε διαρκώς και έτσι τα πρώτα λεπτά του Q3 θα ήταν κρίσιμα, αφού η κατάσταση της πίστας θα χειροτέρευε όσο περνούσε η ώρα. Έτσι οι οδηγοί βιάστηκαν να ξεκινήσουν τις προσπάθειές τους, αφού η πρώτη από αυτές θα μπορούσε να αποδειχτεί καθοριστική.

Στη Red Bull το αντιλήφθηκαν εγκαίρως και ο Φερστάπεν ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε γρήγορο γύρο. Ο Ολλανδός, που είναι «μάστορας» και στη βροχή, δεν απογοήτευσε και έκανε τον πιο γρήγορο γύρο, μπροστά από τον εντυπωσιακό Φερνάντο Αλόνσο.

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas όμως έκανε την έκπληξη και ανέβηκε στη 2η θέση, λίγο πριν από τη διακοπή που ήρθε όταν οι αγωνοδίκες έβγαλαν τις κόκκινες σημαίες. Ο λόγος της διακοπής ήταν η έξοδος του Όσκαρ Πιάστρι, που άφησε το μονοθέσιο της McLaren ακινητοποιημένο στη μέση της πίστας.

🚩 RED FLAG 🚩



Piastri loses it at Turn 8 and hits the barrier



Driver is OK, but it's an early end to Oscar's session 😔#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/9VBNLoOYdW — Formula 1 (@F1) June 17, 2023

Το Q3 ξανάρχισε λίγα λεπτά αργότερα, με τους επαπομείναντες οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα για μια τελευταία προσπάθεια. Με την ένταση της βροχής όμως να έχει αυξηθεί, δεν ήταν εφικτό να βελτιωθούν οι χρόνοι και έτσι ο Μαξ Φερστάπεν πήρε άλλη μία pole position, με τον Νίκο Χούλκεμνπεργκ να εξασφαλίζει μία θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Πίσω τους, ο Φερνάντο Αλόνσο θα εκκινήσει από την 3η θέση και θα έχει δίπλα του τον Λούις Χάμιλτον. Ακολούθησαν οι Τζορτζ Ράσελ, Εστεμπάν Οκόν, Λάντο Νόρις, Κάρλος Σάινθ, Όσκαρ Πιάστρι και Άλεξ Άλμπον.

Η εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής θα δοθεί στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

