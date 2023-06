O Ολλανδός πήρε την 25η pole position της καριέρας του στη Formula 1.

O συνδυασμός του οδηγικού ταλέντου του Μαξ Φερστάπεν στη βροχή και οι σωστές αποφάσεις της Red Bull Racing στις κατατακτήριες του Grand Prix Καναδά, είχαν ως αποτέλεσμα να έρθει μία ακόμα pole position για τον Ολλανδό. Ο δις πρωταθλητής έκανε δύο καλούς γύρους - δεδομένων των συνθηκών - και με χρόνο 1:25.858 πήρε την 25η pole position της καριέρας του στη Formula 1.

Ο Ολλανδός ρωτήθηκε αμέσως μετά τις κατατακτήριες δοκιμές αν το μονοθέσιο της Red Bull βελτιώθηκε από την Παρασκευή. «Το μονοθέσιο δεν ήταν φανταστικό χθες, οπότε κάναμε ορισμένες αλλαγές. Στις κατατακτήριες βέβαια η κατάσταση ήταν διαφορετική, καθώς η πίστα ήταν βρεγμένη. Σε γενικές γραμμές το μονοθέσιο βελτιώθηκε και έγινε πιο φιλικό στην οδήγηση. Στη βρεγμένη πίστα πρέπει να προβλέπεις τα πάντα, σε μερικά σημεία η πίστα γλιστρούσε πάρα πολύ. Πήραμε τις σωστές αποφάσεις, βγήκαμε τη σωστή στιγμή στην πίστα για να κάνουμε τις προσπάθειές μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για την pole position».

Rain? NO problem, POLE POSITION for @Max33Verstappen at the #CanadianGP pic.twitter.com/OS7iGJxQWa