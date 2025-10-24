Σαν Σήμερα: Ο Τζέιμς Χαντ έγινε πρωταθλητής στη «ναυμαχία» του Φούτζι (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Ιστορικές μάχες πραγματοποιήθηκαν τη σημερινή ημερομηνία στη Formula 1 και τους αγώνες ταχύτητας. Στη Formula 1 θα επισκεφθούμε πίστες όπως του Μεξικού, της Ιαπωνίας, της Βραζιλίας και των ΗΠΑ, και θα θυμηθούμε/μάθουμε για αγώνες τεράστιας κληρονομιάς. Επιπλέον θα πάρουμε και μία γεύση από το WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1965, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μεξικού, το οποίο προσέφερε πολλές «πρωτιές». Αρχικά, ο Ρίτσι Γκίνθερ πήρε την πρώτη του νίκη στην F1. Ο αγώνας αυτός σήμανε επίσης την πρώτη νίκη της Honda ως κατασκευάστρια εταιρεία, όπως και της Goodyear ως προμηθεύτρια ελαστικών. Δεύτερος τερμάτισε ο Νταν Γκέρνι με μια Brabham-Climax BT11.

Σαν σήμερα το 1971, ο Ελβετός οδηγός αγώνων Τζο Σιφέρ σκοτώθηκε σε έναν υποστηρικτικό αγώνα της F1 στην πίστα του Μπραντς Χατς. Συμμετείχε σε 96 Grand Prix και πήρε δύο νίκες. Διακρίθηκε επίσης και σε αγώνες sportscars με την Porsche, κερδίζοντας σε σπουδαίους αγώνες αντοχής όπως οι 24 Ώρες της Ντεϊτόνα, οι 12 ώρες του Σίμπρινγκ και το Targa Florio.

Σαν σήμερα το 1976, ο Τζέιμς Χαντ κατέκτησε το μοναδικό του παγκόσμιο πρωτάθλημα στην F1 με δραματικό τρόπο, στο Grand Prix Ιαπωνίας και την πίστα του Φούτζι. Σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή, ο Βρετανός χρειαζόταν τέσσερις βαθμούς για να ξεπεράσει τον Νίκι Λάουντα, ο οποίος απορύρθηκε από τον αγώνα για λόγους ασφάλειας. Τελικά, ο Χαντ τερμάτισε τρίτος και πήρε τον τίτλο για μόλις 1 βαθμό, σε μία θρυλική σεζόν που έγινε ακόμα και... ταινία. Νικητής ήταν ο Μάριο Αντρέτι με μια Lotus 77.

Σαν σήμερα το 1978, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ράλλυ Ακτής Ελεφαντοστού στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WRC). Νικητής ήταν ο Ζαν-Πιέρ Νικολα με το Peugeot 504 V6.

Σαν σήμερα το 1993, o Άιρτον Σένα της McLaren έδειξε για μία ακόμη φορά το οδηγικό του ταλέντο στη βροχή κερδίζοντας με εμφατικό τρόπο το Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα της Σουζούκα. Ο Βραζιλιάνος άφησε πίσω του τους Αλέν Προστ και Μίκα Χάκινεν που τον πλαισίωσαν στο βάθρο. Με τη νίκη αυτή, η McLaren ισοφάρισε τη Ferrari στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Formula 1 – συνολικά 103 νίκες.

Σαν σήμερα το 2004, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας για το πρωτάθλημα της Formula 1. Στον τελευταίο αγώνα εκείνης της σεζόν, είδαμε μια εξαιρετική μάχη ανάμεσα στους Χουάν-Πάμπλο Μοντόγια και Κίμι Ράικονεν. Οι οδηγοί των Williams και McLaren μονομάχησαν στην πίστα (αλλά και στο pit-lane) με τον Κολομβιανό εν τέλει να επικρατεί. Αυτή ήταν η τελευταία του νίκη με τη βρετανική ομάδα. Τρίτος ήταν ο Ρούμπενς Μπαρικέλο της Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα το 2010, ο Φερνάντο Αλόνσο κέρδισε στο παρθενικό Grand Prix Κορέας στην F1. Ο αγώνας ξεκίνησε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω βροχής αλλά διακόπηκε μετά από μόλις 3 γύρους, λόγω μεγάλης ποσότητας νερού στην πίστα. Μετά από 45 λεπτά αναμονής, ο αγώνας συνεχίστηκε και είδαμε τον Ισπανό της Ferrari να εκμεταλλεύεται τα λάθη και τις ατυχίες των βασικών ανταγωνιστών του, κατακτώντας μια καθοριστική νίκη. Οι οδηγοί της Red Bull Racing, Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Ουέμπερ στάθηκαν εξαιρετικά άτυχοι. Ο Γερμανός εγκατέλειψε λόγω βλάβης στον κινητήρα ενώ ήταν στην πρωτοπορία, ενώ ο Αυστραλός έκανε λάθος και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπαριέρες.

Σαν σήμερα το 2021, οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν προσέφεραν μία ακόμα εντυπωσιακή μονομαχία στη σεζόν. Πεδίο μάχης ήταν αυτή τη φορά το Circuit of the Americas και το Grand Prix ΗΠΑ. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μάχη στρατηγικής, με τη Red Bull Racing να επικρατεί. Στους τελευταίους γύρους, ο Χάμιλτον πλησίαζε τον Φερστάπεν με γοργούς ρυθμούς, αλλά τερμάτισε 1,3sec πίσω του.

Φωτογραφίες: F1_Images/X