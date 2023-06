Συνέβαλε στην εξέλιξη της νέας Mustang Dark Horse και προσομοιώνει ταχύτητες αυτοκινήτων έως 320 χιλιόμετρα την ώρα.

Ένα σημαντικό «εργαλείο» έχουν στη διάθεσή τους οι σχεδιαστές και οι μηχανολόγοι της Ford: τη νέα αεροδυναμική σήραγγα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μίσιγκαν. Τεχνολογίας RRWT (Rolling Road Wind Tunnel) επιτρέπει την κύληση των τροχών των οχημάτων πάνω σε ειδική επιφάνεια, σε ταχύτητες έως 320 χλμ/ώρα!

Έτσι οι υπεύθυνοι της Ford μπορούν να προσομοιώσουν συνθήκες σε δρόμους και πίστες, για ηλεκτρικά, υβριδική και συμβατικά μοντέλα. Η νέα σήραγγα συνέβαλε στην εξέλιξη της νέας Mustang Dark Horse, η οποία παράγει περισσότερη κάθετη δύναμη από οποιαδήποτε έκδοση του μοντέλου με 5λιτρο κινητήρα.

Χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων της αεροδυναμικής σήραγγας ότι η ποσότητα αέρα που κινείται είναι αρκετή για να γεμίσει ένα αερόπλοιο τύπου Ζέπελιν μέσα σε 5 δευτερόλεπτα!

Love what the @Ford aerodynamics team is doing with our new Rolling Road Wind Tunnel. It's like a vehicle-sized treadmill capable of 200 MPH. Whether better downforce for @FordMustang Dark Horse or longer range for our next-gen EVs, better aero means better performance. pic.twitter.com/2BbS1BDcg1