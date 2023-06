H Toyota έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα teaser βίντεο και φωτογραφίες της νέας γενιάς του compact SUV.

Εξελίσσοντας ακόμα περισσότερο τη σχεδίαση και τις τεχνολογίες του, το νέο Toyota C-HR είναι έτοιμο να κάνει πρεμιέρα. Όπως ανακοινώθηκε, η αποκάλυψη της νέας γενιάς του compact SUV θα γίνει στις 26 Ιουνίου. Εκδήλωση στην οποία θα δώσει το «παρών» και το gMotion by Gazzetta.

Μέχρι τότε, η Toyota έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο με το πίσω μέρος, όπου κυριαρχεί η λεπτή λωρίδα LED.

The countdown is on!

We are excited to announce the all-new Toyota C-HR will be revealed, globally, on June 26th 2023. #Toyota #ToyotaCHR #BuiltForABetterWorld pic.twitter.com/2YKUvRVv0Y