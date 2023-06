Το θηριώδες Camaro έκλεψε την παράσταση στην επετειακή διεξαγωγή του θρυλικού αγώνα αντοχής.

Μπορεί η μεγάλη ιστορία από τον φετινό αγώνα 24 Ωρών Λε Μαν να ήταν η πρώτη νίκη της Ferrari μετά από 58 χρόνια, όμως υπήρχαν πολλές, μικρές και ενδιαφέρουσες που τράβηξαν το ενδιαφέρον.

Μία από αυτές αφορούσε την ειδική συμμετοχή της Garage 56, με ένα θηρίο του NASCAR Cup το οποίο μοιράστηκαν ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Τζένσον Μπάτον, ο θρύλος του NASCAR Τζίμι Τζόνσον και ο πολυδιάστατος Μάικ Ρόκενφελερ.

Η Chevrolet Camaro ZL1 που είχε δεχθεί πληθώρα τροποποιήσεων ώστε να ταιριάξει με τις απαιτήσεις του 24ωρου αγώνα στο Μαν, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ώσπου προβλήματα με το σύστημα μετάδοσης αρχίσουν να πατάνε φρένο.

39th. Merci beaucoup, thank you, thank you, thank you 👏 pic.twitter.com/Grk1vDYT5u

Τελικά, ο συνδυασμός κατέλαβε τη 39η θέση στην τελική κατάταξη.

Μάλιστα υπάρχει ένα ενδιαφέρον video, από stint με τον Τζόνσον πίσω από το τιμόνι, όπου η Camaro βγαίνει από ζώνη χαμηλής ταχύτητας και το σανιδώνει.

Ανεβάστε τον ήχο και πατήστε play!

ONBOARD: Jimmie Johnson absolutely gunning the Garage 56 NASCAR Cup car coming back to the green flag.



Just the meanest sounding car. I love it so. #NASCAR75 #lemans24 pic.twitter.com/TBLf2GGby6