Ο Μπάτον επιστρέφει στις 24 ώρες Λε Μαν με ομάδα NASCAR (vid)

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 θα ηγηθεί της all-star ομάδας της Garage 56.

Μπορεί το NASCAR να μην είναι τόσο δημοφιλές στην Ευρώπη, ωστόσο η ομάδα Garage 56 έχει καταφέρει μέσα σε μερικούς μήνες να κερδίσει το κοινό της Γηραιάς Ηπείρου. Πρώτα στρατολογώντας τον θρυλικό Κίμι Ράικονεν για αγώνες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Ωκεανού και τώρα με τη συμμετοχή της στον θρυλικό 24ωρο αγώνα Λε Μαν!

Μία συμμετοχή που έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον, με την ανακοίνωση της σύνθεσης των οδηγών να ενθουσιάζει. Πίσω από το τιμόνι θα βρεθεί ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2009 στη Formula 1, Τζένσον Μπάτον, που θα έχει ως teammates τον θρύλο του NASCAR, Τζίμι Τζόνσον και τον Μάικ Ρόκενφελερ.

One step closer 💪@JimmieJohnson, @mikerockenfell3, and @JensonButton will be behind the wheel of the #NextGenG56 when we take on the challenge of @24hoursoflemans in June 👏



