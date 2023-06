Με το που ανέμισε η καρό σημαία στο Λε Μαν, άρχισαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί οδηγών και μηχανικών της Ferrari.

Ιστορία έγραψε η Ferrari στις 24 Ώρες Λε Μαν. Φέτος συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την τελευταία της συμμετοχή στο σημαντικότερο αγώνα αντοχής και 58 χρόνια από την τελευταία της νίκη.

Το αγωνιστικό #51 των Πιερ Γκουίντι, Καλάντο και Τζιοβινάτσι είδε πρώτο την καρό σημαία, με τους πανηγυρισμούς να αρχίζουν στην πίστα αλλά και σε όλη την Ιταλία.

What. a .win. Incredible scenes from the pitlane 👏#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @FerrariHypercar pic.twitter.com/T21gyr5jns