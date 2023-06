Ο πρωταθλητής ήταν ταχύτερος στην Ιταλία μπροστά από τον Μπετζέκι, εκτός 10άδας ξανά ο Κουαρταραρό.

Η αποφασιστικής σημασίας δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του GP Ιταλίας στην πίστα του Μουτζέλο είχε για πρωταγωνιιστή τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Lenovo Ducati, ο οποίος σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της ημέρας. Όπως και το πρωί στην ιταλική πίστα, οι διαφορές ανάμεσα στους αναβάτες ήταν πολύ μικρές, με μόλις 4 δέκατα του δευτερολέπτου να καλύπτουν τους 10 πρώτους, και τον 16ο χρόνο να απέχει μόνο ένα δευτερόλεπτο από τον πρώτο.

A big 20 minutes coming up for @PeccoBagnaia here! ⚠️



He's been working on race pace all day, but down in 16th, it's time now to break into the top 10 👊#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/pKz1Khm1yj