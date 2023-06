Με τον πλέον συναρπαστικό τρόπο ξεκίνησαν οι διαδικασίες του έκτου γύρου του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Το συναρπαστικό πρωτάθλημα του MotoGP επιστρέφει αυτό το τριήμερο στη δράση, μετά από διάλειμμα σχεδόν ενός μήνα! Και η επιστροφή είναι με έναν από τους συναρπαστικότερους αγώνες στο καλεντάρι, αφού η έκτη στάση της σεζόν του 2023 είναι στην Ιταλία και την πίστα του Μουτζέλο.

Ένας αγώνας που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά μετά από όσα είδαμε στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, στην οποία μόλις 443 χιλιοστά του δευτερολέπτου χώριζαν τους πρώτους 14 αναβάτες!

The perfect start to the weekend for @alexmarquez73 ! 👏 He tops #MotoGP P1 for @GresiniRacing at their home GP! 😎 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/uLJ2c51ehF

Αυτός που βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati, που κινήθηκε κατά μόλις 87 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερα από τη Yamaha του πρωταθλητή του 2021, Φάμπιο Κουαρταραρό.

That's more like it from @FabioQ20 and Yamaha! 🔝 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/SHlHHVcLma

Το Top-3 συμπλήρωσε στις… καθυστερήσεις η KTM του Μπραντ Μπίντερ ενώ ο πρώτος εκ των τοπικών ηρώων στην κατάταξη, ήταν ο τέταρτος Μάρκο Μπεζέκι με τη VR46 Ducati.

Στα μισά της 45λεπτης διαδικασίας ο Αλέιξ Εσπαργκαρό είχε μία άσχημη πτώση στην τελευταία στροφή. Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia έδειχνε να πονάει αλλά είναι ακόμα ασαφές αν θα συνεχίσει κανονικά στις υπόλοιπες διαδικασίες του τριημέρου.

Oh that's not what @AleixEspargaro needed! 💥



He was already looking to be in pain and now he's slipped off at the final corner! 😢#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/FO9znuhkZp