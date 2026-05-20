Το μυστικό ραντεβού του Χόρνερ στις Κάννες με τα «μεγάλα κεφάλια» της BYD, το τέλος της ρήτρας με τη Ρεντ Μπουλ και το πλάνο για μια δωδέκατη ομάδα στο grid της Formula 1.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο στο κοσμοπολίτικο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, μακριά από τα φώτα και τη φασαρία των κόκκινων χαλιών, γράφτηκε το πρώτο κεφάλαιο μιας ιστορίας που έχει όλα τα φόντα να αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Formula 1. Ο Κρίστιαν Χόρνερ, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με τις πιο χρυσές εποχές της Red Bull, εμφανίστηκε ως επίσημος προσκεκλημένος της BYD στην εκδήλωση Cannes Night. Αυτό που ακολούθησε όμως δεν ήταν μια απλή κοσμική εμφάνιση, αλλά ένα διήμερο μυστικών και εξαιρετικά στοχευμένων συναντήσεων με την Αντιπρόεδρο του κινεζικού κολοσσού, Στέλα Λι, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Γουάνγκ Τσουανφού.

Η είδηση αυτή δεν έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία για όσους παρακολουθούν στενά το político και επιχειρηματικό παρασκήνιο του σπορ. Η Formula 1 βρίσκεται σε μια σταθερή τροχιά αναζήτησης νέων κατασκευαστών που θα φέρουν φρέσκα κεφάλαια και τεχνολογία, και η BYD έχει ήδη ανοίξει τα χαρτιά της προς αυτή την κατεύθυνση. Η Στέλα Λι είχε συναντηθεί κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Σαγκάης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, ξεκαθαρίζοντας από τότε ότι η κινεζική φίρμα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση για να εξετάσει την είσοδό της στο σπορ.

H Στέλα Λι

Το τέλος της ρήτρας και το ιδανικό timing για τον Χόρνερ

Ο Κρίστιαν Χόρνερ αποχώρησε από τη Red Bull το καλοκαίρι του 2025, και πλέον, με τη συμπλήρωση των απαραίτητων μηνών, οι αυστηρές ρήτρες μη ανταγωνισμού που τον κρατούσαν μακριά από τα paddock έχουν λήξει οριστικά. Ο Βρετανός είναι απόλυτα ελεύθερος να διαπραγματευτεί το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του, και το timing της συνάντησής του με την ηγεσία της BYD δεν είναι τχαίο. Για έναν κατασκευαστή που επιθυμεί να εισέλθει στο κορυφαίο επίπεδο, ο Χόρνερ αποτελεί το απόλυτο εργαλείο, καθώς γνωρίζει όσο ελάχιστοι πώς στήνεται, πώς στελεχώνεται και πώς οδηγείται στην κορυφή μια πρωταθλήτρια ομάδα.

Οι επαφές του Χόρνερ το τελευταίο διάστημα με τον Στέφανο Ντομενικάλι αλλά και με τον Πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, επιβεβαιώνουν ότι ο έμπειρος μάνατζερ εξερευνά με μεγάλη προσοχή τις θεσμικές και νομικές προϋποθέσεις για την επέκταση του grid. Η BYD δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για μια απλή χορηγία ή για την εξαγορά ενός μειοψηφικού πακέτου μετοχών σε κάποια υφιστάμενη ομάδα, αλλά εξετάζει πολύ σοβαρά τη δημιουργία ενός αμιγώς δικού της, εργοστασιακού project με 100% δική της ταυτότητα.

Μια δωδέκατη ομάδα με κινεζική σφραγίδα

Το μεγάλο πλάνο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι αφορά την κατάθεση επίσημης υποψηφιότητας για την είσοδο μιας ολοκαίνουργιας, δωδέκατης ομάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στην BYD να προβάλει την τεχνολογική της υπεροχή και την ηλεκτρική της τεχνογνωσία σε παγκόσμια κλίμακα, έχοντας στην κεφαλή τον άνθρωπο που ξέρει να προσελκύει τα κορυφαία τεχνικά ταλέντα της αγοράς και να διαχειρίζεται το σκληρό πολιτικό παρασκήνιο των ομάδων.

Αν οι συζητήσεις των Καννών μετουσιωθούν σε επίσημη συμφωνία, η Formula 1 ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πρώτη πλήρη εργοστασιακή συμμετοχή από την Κίνα στην ιστορία της. Τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να ενώνονται με απόλυτη λογική, και η επιστροφή του Κρίστιαν Χόρνερ στο προσκήνιο, έχοντας πίσω του την οικονομική και τεχνολογική ισχύ της BYD, θα μπορούσε να ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στο κορυφαίο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.