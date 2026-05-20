Δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις της Scuderia Ferrari, καθώς οι αλλαγές που έκανε στους κανονισμούς η FIA της στέρησαν ένα σημαντικό «όπλο».

To ξεκίνημα της νέας εποχής της Formula 1 ανέδειξε τη Scuderia Ferrari την πιο δυνατή ομάδα στις εκκινήσεις. Η ιταλική ομάδα παραμένει μία από τις πιο αποτελεσματικές ομάδες στις εκκινήσεις του 2026, όμως στο Μαρανέλο υπάρχει έντονη ενόχληση προς την FIA.

Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού προκάλεσε δυσαρέσκεια στο Μαρανέλο για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε μεγάλο μέρος αυτού του πλεονεκτήματος μέσα από αλλαγές στους κανονισμούς λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

Το σχέδιο της Ferrari που «χάλασε» η FIA

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα της Ferrari στις εκκινήσεις δεν ήταν τυχαίο. Η Scuderia είχε επιλέξει συνειδητά να χρησιμοποιήσει μικρότερο turbo στη νέα υβριδική μονάδα ισχύος, γνωρίζοντας πως οι νέοι κανονισμοί χωρίς MGU-H θα δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα απόκρισης στις εκκινήσεις.

Η λύση αυτή είχε κόστος. Η Ferrari θυσίασε μέρος της τελικής ισχύος και της απόδοσης στις ευθείες ώστε να εξασφαλίσει πολύ πιο αποτελεσματικές εκκινήσεις.

Το δίλημμα της Ferrari

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ αποκάλυψε πως το δίλημμα που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί ήταν ξεκάθαρο: «Το τίμημα ήταν αν θέλαμε να κερδίσουμε ένα δέκατο στον γύρο ή να χάσουμε πέντε θέσεις στην εκκίνηση».

Η Ferrari αποφάσισε πως οι καλές εκκινήσεις ήταν πιο σημαντικές. Πράγματι, στα τρία από τα τέσσερα Grand Prix που έχουν γίνει μέχρι τώρα ένας εκ των Σαρλ Λεκλέρ ή Λιούις Χάμιλτον πήρε την πρωτοπορία μετά την εκκίνηση. Ωστόσο η υστέρηση σε τελική ταχύτητα είναι εμφανής και της στερεί χρόνο στους αγώνες.

Γιατί η Ferrari νιώθει αδικημένη

Η Ferrari θεωρεί πως η FIA άλλαξε ουσιαστικά τους κανόνες. Ο Βασέρ αποκάλυψε πως η ομάδα είχε ήδη συζητήσει με την FIA εδώ και έναν χρόνο τους πιθανούς κινδύνους που θα δημιουργούσαν οι νέοι κανονισμοί.

Η απάντηση που είχε λάβει τότε ήταν ξεκάθαρη: «οι ομάδες έπρεπε να προσαρμόσουν τα μονοθέσιά τους στους κανονισμούς και όχι να αλλάξουν οι κανονισμοί για χάρη των ομάδων».

Γι’ αυτό και η Ferrari θεωρεί πως τελικά η FIA έκανε ακριβώς το αντίθετο.

«Μας είπαν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε το μονοθέσιο με βάση τους κανονισμούς και όχι να αλλάξουν οι κανονισμοί για το μονοθέσιο. Και μετά είδαμε σχεδόν τη μισή grid να παραπονιέται ότι είναι επικίνδυνο. Πολιτικά έπαιξαν πολύ καλά το παιχνίδι, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα δίκαιο. Για εμάς ήταν μία επιλογή που κάναμε. Αναπτύξαμε έναν κινητήρα με συγκεκριμένα κριτήρια και ουσιαστικά οι κανόνες άλλαξαν την τελευταία στιγμή», είπε.

Πιέσεις και πολιτικά παιχνίδια

Το σκηνικό άλλαξε όταν οι υπόλοιπες ομάδες κατάλαβαν στις χειμερινές δοκιμές πόσο δύσκολες θα ήταν οι εκκινήσεις με τις νέες μονάδες ισχύος.

Η FIA τελικά προχώρησε σε αλλαγές στη διαδικασία εκκίνησης πριν από το Grand Prix Αυστραλίας. Η σημαντικότερη ήταν η νέα παρατεταμένη διαδικασία πριν την εκκίνηση, η οποία δίνει περισσότερο χρόνο στους οδηγούς ώστε να ανεβάσουν στροφές και να «γεμίσουν» το turbo προτού σβήσουν τα φώτα.

Παρά τη δυσαρέσκεια της Ferrari, η ομάδα του Μαρανέλο δεν μπορούσε ουσιαστικά να αντιδράσει. Η FIA βασίστηκε σε λόγους ασφαλείας ώστε να επιβάλει τις αλλαγές, κάτι που πρακτικά δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης.

Έτσι, ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα πάνω στα οποία δούλευε η Ferrari εδώ και έναν χρόνο περιορίστηκε σημαντικά μέσα σε λίγες εβδομάδες, έπειτα από τις αλλαγές που επέβαλε η FIA για λόγους ασφαλείας.

