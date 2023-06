Η εξωτική Ινδονησία φιλοξένησε τον δέκατο και τον ενδέκατο γύρο της φετινής σεζόν.

Η Formula E εξακολουθεί να είναι στην… πρίζα, με το φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, οι μάχες των ηλεκτρικών μονοθεσίων έλαβαν χώρα επί ασιατικού εδάφους και συγκεκριμένα στους δρόμους της Τζακάρτα, στην Ινδονησία.

Στην τελευταία χρονιά της ως πρωτεύουσα αυτού του νησιωτικού κράτους (από το 2024 παίρνει τη σκυτάλη η Νουσαντάρα), μας χάρισε δύο εντυπωσιακούς αγώνες στο πλαίσιο του εν λόγω παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στον πρώτο αγώνα, ο Μαξιμίλιαν Γκούνθερ που είχε χαρίσει στη Maserati την πρώτη της pole position σε αγώνες μονοθεσίων από το 1958, δεν κατάφερε να κρατηθεί στην κορυφή.

Βρέθηκε όμως στο βάθρο, την ώρα που για τη νίκη μονομάχησαν ο Πασκάλ Βερλάιν της TAG Heuer Porsche, με τον Τζέικ Ντένις της Avalance Andretti Formula E Team.

Επικράτησε ο Γερμανός κι αυτό χάρη σε ένα απαιτητικό προσπέρασμα το οποίο δεν υποδέχθηκε θετικά ο αντίπαλός του.

Η κατάταξη του πρώτου αγώνα

Two points off the top of the Championship 👀



HUGE result for @PWehrlein at the Gulavit #JakartaEPrix! — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 3, 2023

Τα highlights του πρώτου ePrix

Στον δεύτερο αγώνα της Ινδονησίας, ο Γκούνθερ είχε ξανά την pole αλλά αυτή τη φορά δεν την άφησε να πάει χαμένη.

O 25χρονος οδηγός από το Όμπερστντοργ της Γερμανίας, κατέκτησε την τέταρτη νίκη του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ηλεκτρικών μονοθεσίων αλλά πρώτη του φετινή.

Και το σημαντικότερο, ήταν η πρώτη επιτυχία τη Maserati σε αγώνες μονοθεσίων εδώ και 66 χρόνια - από το μακρινό 1957!

Το βάθρο συμπλήρωσαν ο Ντένις της Avalance Andretti Formula E Team και ο Μιτς Έβανς της Jaguar TCS Racing.

Η κατάταξη του δεύτερου αγώνα

Round 11 ✅



WHAT a weekend for @maxg_official and @maseratimsg 🤩



Read the full race report for the Gulavit #JakartaEPrix 👇 June 4, 2023

Τα highlights του δεύτερου ePrix

Η βαθμολογία των οδηγών

The top three in the Drivers' Championship are separated by just SIX points 😳 pic.twitter.com/vry7QDDwgi — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 8, 2023

Η βαθμολογία των κατασκευαστών

🇩🇪 @PorscheFormulaE also return to the top of the Teams' Standings as we head to the USA at the end of the month 👀



Gulavit #JakartaEPrix — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) June 4, 2023

Η επόμενη μάχη

Για τη δωδέκατη στάση της σεζόν, η Formula E ταξιδεύει στην άλλη πλευρά του πλανήτη και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Πόρτλαντ, που φιλοξενεί για πρώτη φορά ePrix!