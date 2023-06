Ο σουπερστάρ του NBA θα έχει την τιμή να κυματίσει την τρικολόρ σημαία το Σάββατο στην πίστα του Σαρτ, στην έναρξη του ιστορικού αγώνα.

Ο φετινός 24ωρος αγώνας στο Λε Μαν έχει ιστορική σημασία, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη φορά που αγωνιστικά τέθηκαν αντιμέτωπα στο πλαίσιο της απόλυτης πρόκλησης σε τέσσερις τροχούς. Το Σάββατο, 10 Ιουνίου, τα 62 αγωνιστικά θα πάρουν εκκίνηση σε μία μάχη που πέραν της ανεξάρτητης σημασίας της, υπάγεται και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής, γνωστό ως WEC.

Αυτός που θα δώσει το σήμα εκκίνησης, κυματίζοντας τη γαλλική σημαία, θα είναι ο πολυπρωταθλητής του NBA και δύο φορές Ολυμπιονίκης, ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Αμερικανός θα έχει την τιμή στις 17:00 ώρα Ελλάδος να ζήσει μία μοναδική εμπειρία.

«Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο από το να βλέπω αθλήματα σε κορυφαίο επίπεδο. Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε μία τόσο ιστορική στιγμή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και να βοηθήσω στον εορτασμό ενός από τους μεγαλύτερους αγώνες στον κόσμο. Ανυπομονώ να γι’ αυτή την ιστορική στιγμή, όπως επίσης να δω από κοντά οδηγούς παγκοσμίου βεληνεκούς να αγωνίζονται στο Μαν», είπε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

.@KingJames to wave the tricolour at Le Mans 🇫🇷



The @NBA all-time leading scorer will give the start at this year’s centenary event of the 24 Hours of Le Mans 🔥#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary

📸 Photo credit: Presse Sports pic.twitter.com/aQq18V35ax