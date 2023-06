Λίγες ημέρες απέμειναν για να ξεκινήσει η αγωνιστική δράση για το μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Φέτος οι 24 Ώρες Λε Μαν έχουν ιστορική σημασία. Αναμένεται να ζήσουμε έναν θαυμάσιο αγώνα, που σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη μιας νέας εποχής στους αγώνες αντοχής. Πριν από λίγες ημέρες. πραγματοποιήθηκε η επίσημη Test Day, με τη Ferrari να είναι στην κορυφή της κατάταξης και τις διαφορές πολύ μικρές.

Στο μεγάλο αγώνα συμμετέχουν συνολικά 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα, χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες: Hypercar, LMP2 και GTE. Από αυτά, τα 38 προέρχονται από το WEC, στου οποίου το πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι 24 Ώρες Λε Μαν. Ας δούμε όμως τις συμμετοχές.

The wait is finally over... IT'S 24H OF LE MANS RACE WEEK!! 😍



The highly anticipated centenary of the iconic race will take place on June 10-11 at the Circuit de la Sarthe.#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @24hoursoflemans pic.twitter.com/eqmJPegITo — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 5, 2023

Hypercar

Στη μεγάλη κατηγορία θα πάρουν μέρος συνολικά 16 αγωνιστικά. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό από το 2011. Τις συμμετοχές του WEC πλαισιώνουν δύο επιπλέον αγωνιστικά της Cadillac, ένα της Porsche και ένα της Glickenhaus Racing. Θα απουσιάσει μόνο η Porsche 963 της Proton Competition, καθώς η πρώτη συμμετοχή της αναμένεται μετά το καλοκαίρι στην κατηγορία Hypercar.

Test day is now over, things are getting serious next Wednesday with qualifying ⚡️#LEMANS24 #LeMansCentenary #WEC pic.twitter.com/sIy97qpIRt — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 4, 2023

Συνολικά, θα λάβουν μέρος 4 Le Mans Hypercar της Porsche, 3 της Cadillac, από δύο θα έχουν οι Toyota, Ferrari, Peugeot και Glickenhaus και ένα η Vanwall.

LMP2

Συνολικά 24 LMP2 θα πάρουν μέρος στις 24 Ωρες Λε Μαν. Ομάδες από πρωταθλήματα αντοχής της Ευρώπης, της Ασίας και των ΗΠΑ κέρδισαν μια θέση στον κορυφαίο αγώνα και θα πλαισιώσουν αυτές του WEC, με μοναδικό στόχο τη νίκη. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που η λίστα περιλαμβάνει μόνο αγωνιστικά της Oreca.

Η κατηγορία θα καταργηθεί από το WEC το 2024, όμως τα αυτοκίνητα θα συμμετέχουν κανονικά στο Μαν.

GTE

Μετά από δεκαετίες, θα δούμε μόλις μία κατηγορία GT αυτοκινήτων στο Μαν. Πρόκειται για την τελευταία παράσταση των GTE, καθώς από το 2024 το WEC θα επιτρέπει τη συμμετοχή GT3 αγωνιστικών.

Συνολικά 21 συμμετοχές από ομάδες όλου του κόσμου θα δώσουν τιτάνια μάχη για μια ιστορική νίκη. Θα δούμε 8 αγωνιστικά της Porsche, 7 της Ferrari, 5 της Aston Martin και 1 της Corvette Racing.

When 8 cars from the race run into Le Mans city for a « never seen before » Parade ❤️#LeMansCentenary #LeMans24 pic.twitter.com/dWPDaJ1OFf — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 5, 2023

Φυσικά δεν γίνεται ο φετινός αγώνας, τέτοιας σημασίας, να μην έχει και μια... ξεχωριστή συμμετοχή. Φέτος λοιπόν, η 62η συμμετοχή είναι ένα αγωνιστικό του NASCAR. Μάλιστα έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για τον αγώνα στην πίστα του Σαρτ. Το κορυφαίο αμερικανικό πρωτάθλημα ήθελε «All Star» σύνθεση οδηγών, η οποία θα αποτελείται από τους: Τζένσον Μπάτον (Πρωταθλητής F1), Μάικ Ροκενφέλερ (Νικητής Λε Μαν) και Τζίμι Τζόνσον (7 φορές πρωταθλητής NASCAR).

Οι φετινοί νικητές του διάσημου αγώνα θα παραλάβουν ένα ειδικό βραβείο αφιερωμένο στα 100 χρόνια από τον πρώτο που διεξήχθη στο Μαν.

Δείτε ολόκληρη τη λίστα συμμετοχών εδώ.

Πρόγραμμα 24 Ώρες Λε Μαν σε ώρες Ελλάδος

Τετάρτη 7 Ιουνίου

15:00-18:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

20:00-21:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές

23:00-01:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Πέμπτη 8 Ιουνίου

16:00-18:00 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

21:00-21:30 – Hyperpole

23:00-02:00 – Τέταρτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 10 Ιουνίου

13:00-13:15 – Warm-Up

17:00 - Αγώνας

Φωτογραφίες: WEC media