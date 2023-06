Η πρώτη και μοναδική ημέρα δοκιμών πριν την εβδομάδα αγώνα στο Λε Μαν ολοκληρώθηκε, με τη Ferrari να κυριαρχεί και στις δύο περιόδους.

Η μεγαλύτερος αγώνας του WEC και του μηχανοκίνητου αθλητισμού πλησιάζει. Οι 24 Ώρες Λε Μαν είναι λίγες ημέρες μακριά, με τις ομάδες να βρίσκονται ήδη στη βορειοδυτική Γαλλία. Εκεί, πραγματοποιήθηκαν δύο ανεπίσημοι περίοδοι δοκιμών διάρκειας, τριών ωρών η κάθε μία, στο πλαίσιο της Test Day όπως είναι η επίσημη ονομασία της.

Σε αυτες, στην κορυφή της κατηγορίας Hypercar και της γενικής κατάταξης, ήταν η Ferrari. O Αντόνιο Τζοβινάτσι με τη #51 Ferrari 499P σημείωσε την ταχύτερη επίδοση της ημέρας στο 3:29,504. Ο χρόνος του ήταν ταχύτερος κατά 0,114 δευτερόλεπτα από τη #6 Porsche 963 της Penske Porsche Motorsport. Στην 3η θέση ήταν το #7 Toyota GR010 Hybrid, με το πλήρωμα να έχει ως ταχύτερη επίδοση το 3:29,827.

#LeMans24 - 🏁 That's the end of this year's @24hoursoflemans test day. The best #Porsche963 laptimes in session 2 ⬇️



No. 5 - 3:30.281

No. 6 - 3:29.648

No. 75 - 3:29.905

No. 38 - 3:31.290



In GTE-Am, the No. 86 @Gulf_Racing was the quickest #Porsche #911RSR pic.twitter.com/y99rur5XAD