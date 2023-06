Πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα στον αγώνα της Ισπανίας ήταν ο Βρετανός της Mercedes, o οποίος τόνισε πως η διαφορά από τη Red Bull μειώνεται.

Έπειτα από ένα μέτριο αποτέλεσμα στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε έναν αγώνα τακτικής και έδειξε πως η Mercedes W14 βελτιώθηκε αισθητά. Ο Βρετανός, παρά την επαφή με τον Λάντο Νόρις στον πρώτο γύρο, ξεπέρασε τους Λανς Στρολ και Κάρλος Σάινθ για να πάρει τη 2η θέση στο GP Ισπανίας. Ανά διαστήματα ο ρυθμός του ήταν ανάλογος με αυτόν του Μαξ Φερστάπεν, όμως ο Ολλανδός ήταν πολύ μπροστά και κατέκτησε με άνεση τη νίκη.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Χάμιλτον ρωτήθηκε από τον πρώην teammate του, Νίκο Ρόσμπεργκ, για τον αγώνα του στη Βαρκελώνη, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να απαντά: «Τι φοβερό αποτέλεσμα για την ομάδα μας! Ξεκάθαρα δεν περιμέναμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Βγάζω το καπέλο στην ομάδα μου. Μπράβο στην ομάδα του εργοστασίου που συνεχίζει να πιέζει και μας φέρνει λίγο πιο κοντά στους "ταύρους". Είναι ακόμη λίγο μπροστά, αλλά θα συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε».

“Mega job, guys. Mega job, thank you so much for everyone back in the factory continuing to push. Mega job to George as well. Awesome drive.” 👊 pic.twitter.com/sstG3ME0E9