Μια από τις πιο εύκολες νίκες της καριέρας του πήρε ο Μαξ Φερστάπεν στη Βαρκελώνη, μπροστά από τις αναγεννημένες Mercedes.

To Grand Prix Ισπανίας, ο έβδομος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2023, εξελίχθηκε σε μία ήσυχη και άνετη βόλτα για τον Μαξ Φερστάπεν στο Circuit de Catalunya. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing δεν έχασε ούτε για μια στιγμή την πρωτοπορία στον αγώνα και τερμάτισε με μεγάλη διαφορά μπροστά από τον δεύτερο, στην πίστα που πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην F1 πριν από επτά χρόνια.

Τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου κατέλαβαν οι οδηγοί της Mercedes-AMG, που για πρώτη φορά φέτος έδειξε πολύ ανταγωνιστική. Ο Λούις Χάμιλτον πήρε τη 2η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος κέρδισε 9 θέσεις για να τερματίσει τελικά στην 3η. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν 4ος ενώ απογοήτευσε η Scuderia Ferrari με τον Κάρλος Σάινθ στην 5η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ εκτός βαθμών.

Εκκίνηση

Τα 18 από τα 20 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση, αφού οι Σαρλ Λεκλέρ και Λόγκαν Σάρτζεντ ξεκινούσαν από το pit lane. Πέρα από τη δεδομένη αγωνία της εκκίνησης, το μυαλό όλων βρισκόταν στον ουρανό καθώς η πρόγνωση του καιρού μιλούσε για σοβαρή πιθανότητα βροχής κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ενδιαφέρουσα ήταν επίσης η επιλογή των ελαστικών, με τις δύο Red Bull να ξεκινούν με τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli ενώ οι υπόλοιποι είχαν επιλέξει τα μαλακά και ο Σαρλ Λεκλέρ είχε στη Ferrari του τα σκληρά.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Φερστάπεν κατάφερε να ξεκινήσει όσο καλά χρειαζόταν για να αντισταθεί στην έντονη πίεση του Σάινθ στην πρώτη στροφή και να κρατήσει την πολύ σημαντική πρωτοπορία. Πιο πίσω όμως έγινε ένας μικρός χαμός. Ο Χάμιλτον έκανε πολύ καλή εκκίνηση και βρέθηκε μπροστά από τον Νόρις, ο οποίος είχε επαφή με το πίσω μέρος της Mercedes του συμπατριώτη του, έκανε ζημιά στην εμπρός πτέρυγα της McLaren και στο τέλος του γύρου μπήκε στα pit για να την αλλάξει.

Από την «αναμπουμπούλα» επωφελήθηκε ο Στρολ με την Aston Martin, ο οποίος πέρασε τον Χάμιλτον και ανέβηκε στην 3η θέση του αγώνα. Πολύ καλή εκκίνηση έκανε και ο Αλόνσο, ο οποίος βρέθηκε στην 6η θέση, πίσω από τον Οκόν, και μπροστά από τον Ράσελ, ο οποίος επίσης ξεκίνησε πολύ καλά. Ο Σέρχιο Πέρεζ δεν έκανε σημαντική πρόοδο στο ξεκίνημα του αγώνα και βρισκόταν στην 9η θέση, πίσω από τον Ζου της Alfa Romeo.

Οι Mercedes στην επίθεση

Ο Ράσελ έδειχνε πολύ γρήγορος στο πρώτο κομμάτι του αγώνα και φτάνοντας πίσω από τον Αλόνσο έκανε αμέσως την επίθεσή του. Με μια ωραία κίνηση κατάφερε να περάσει τον Ισπανό και να ανέβει στην 6η θέση. Λίγο αργότερα και ο Χάμιλτον έφτασε πίσω από τον Στρολ και με τον ίδιο τρόπο κατάφερε να περάσει τον Καναδό, για να πάρει πίσω την 3η θέση.

Σαν να βρισκόταν σε δικό του αγώνα, ο Φερστάπεν είχε αρχίσει να χάνεται στον ορίζοντα, αφού μέσα στους πρώτους 10 γύρους είχε ανοίξει τη διαφορά από τον Σάινθ στα 5 δευτερόλεπτα, παρά το γεγονός ότι έτρεχε με ελαστικά που είχαν σκληρότερη γόμα από όσους τον ακολουθούσαν.

Πιο πίσω ο Ράσελ με την αναβαθμισμένη Mercedes, που ξεκίνησε τον αγώνα από τη 12η θέση, συνέχιζε να κερδίζει θέσεις, καθώς πέρασε και τον Οκόν και ανέβηκε στην 5η θέση. Πρόοδο έκανε και ο Πέρεζ, ο οποίος πλέον είχε φτάσει πίσω από τον Αλόνσο στην 8η θέση.

Ποικιλία στις στρατηγικές

Ήδη από τον 11ο γύρο του αγώνα οι οδηγοί που ξεκίνησαν με τα μαλακά ελαστικά μπήκαν για να αλλάξουν σε μεσαία, υποδεικνύοντας στρατηγική δύο pit stop. Αυτό ωφέλησε τον Λεκλέρ, που ξεκίνησε με τα σκληρά, να κερδίσει πολλές θέσεις και να βρεθεί μέσα στη 10άδα, πίσω από τους Πιάστρι και Γκασλί.

Στους επόμενους γύρους τα pit είχαν αρκετή κίνηση από οδηγούς που έμπαιναν να αλλάξουν ελαστικά. Στη Ferrari ακολούθησαν μιαν αρκετά παράξενη στρατηγική, καλώντας για pit stop τον Λεκλέρ πολύ νωρίτερα από ότι αναμενόταν. Το ακόμα πιο παράξενο ήταν ότι του άλλαξαν τα σκληρά ελαστικά με μαλακά.

Από το γκρουπ των πρώτων ο Σάινθ ήταν ο ο πρώτος που έκανε την κίνηση και έβαλε μεσαία ελαστικά και αρκετά αργότερα μπήκε και ο Αλόνσο. Οι δύο Red Bull και οι δύο Mercedes δεν έδειχναν καμία βιασύνη να το κάνουν. Για τις Red Bull ήταν φυσιολογικό, αφού είχαν μεσαία γόμα, αλλά οι Mercedes είχαν τη μαλακή και δεν έδειχναν να χάνουν σε ταχύτητα λόγω φθοράς.

LAP 16/66



Sainz is called into the pits and switches to medium tyres. He returns to the track in P7 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/UzVwscAG4P — Formula 1 (@F1) June 4, 2023

Τελικά οι Χάμιλτον και Ράσελ μπήκαν στα pit περίπου 10 γύρους μετά από τον Σάινθ. Ο Χάμιλτον επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Ισπανό της Ferrari ενώ ο Ράσελ πίσω από τον Στρολ. Στη Red Bull έκριναν ότι την κίνησή τους αμέσως μετά, με τον Φερστάπεν να μπαίνει, να βάζει φρέσκα σκληρά ελαστικά και να επιστρέφει στην πίστα ξανά στην πρώτη θέση. Σαν καλοκουρδισμένο ρολόι. Στον επόμενο γύρο μπήκε και ο Πέρεζ, ο οποίος ξαναβγήκε στην πίστα στην 9η θέση, πίσω από τον Αλόνσο.

H Mercedes που ξέραμε επιστρέφει

Η στρατηγική της Mercedes ανταμείφθηκε πολύ γρήγορα, γιατί ο Χάμιλτον με τα σαφώς πιο φρέσκα ελαστικά έφτασε και πέρασε εύκολα τον Σάινθ για τη 2η θέση στον αγώνα. Ο Ισπανός όχι μόνο δεν είχε απάντηση στον Βρετανό αλλά έβλεπε πίσω του τον Ράσελ να τον πλησιάζει γοργά. Δεν πέρασαν πολλοί γύροι και ο σαφώς ταχύτερος Ράσελ πέρασε τον Σάινθ και ανέβηκε 3ος.

LAP 35/66



Super pass by Russell on Sainz down the inside at Turn 1! He's up to P3



No sweat 😉#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/HCQ0laZumZ June 4, 2023

Εντυπωσιακό αγώνα έκανε το Γιούκι Τσουνόντα με την AlphaTauri, ο οποίος στο μέσον του αγώνα είχε ανέβει στην 7η θέση και απειλούσε σοβαρά τον Οκόν στην 7η. Ο Αλόνσο από την άλλη δεν τα πήγαινε πολύ καλά στον αγώνα της πατρίδας του, καθώς είδε τον Πέρεζ να τον προσπερνά και να τον ρίχνει στην 9η θέση της κατάταξης. Ο Πέρεζ αμέσως μετά πέρασε και τον Τσουνόντα -ή μάλλον ο Τσουνόντα έκανε στην άκρη για να περάσει ο Μεξικανός- και ανέβηκε 7ος.

Σε εκείνο το σημείο του αγώνα η Red Bull έκανε επίδειξη δύναμης. Ο Φερστάπεν στην πρώτη θέση έμοιαζε να κάνει απλώς βόλτες στην πίστα της Βαρκελώνης ενώ ο Πέρεζ περνούσε όποιον έβρισκε μπροστά του για να ανέβει στην 5η θέση, πίσω από τον Σάινθ, που παρότι βρισκόταν αρκετά μπροστά δεν έδειχνε ότι θα κατάφερνε να κρατηθεί στην 4η θέση.

Δεύτερο pit stop

Όταν άνοιξε το παράθυρο του δεύτερου pit stop , μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Οι οδηγοί, ανάλογα με τη γόμα που είχαν διαθέσιμη έμπαιναν και άλλαζαν τα ελαστικά τους, για να φτάσουν μέχρι το τέλος του αγώνα. Οι Φερστάπεν και Πέρεζ είχαν ξεάθαρα την επιλογή να μην κάνουν δεύτερο pit stop, ενώ ερωτηματικό παρέμενε η τακτική των Mercedes.

Ένας αγώνας που ξεκίνησε με πολλές προσδοκίες, με την 3η θέση στην εκκίνηση, εξελισσόταν στην απόλυτη καταστροφή για τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός μετά τη σύγκρουση στην πρώτη στροφή δεν κατάφερε να ανακάψει και «βολόδερνε» στις θέσεις κάτω από τη 15η, ένα γύρο πίσω από τον Φερστάπεν.

Ο Ράσελ έβαλε μαλακά ελαστικά για το τελευταίο του stint ενώ αντίθετα ο Αλόνσο έβαλε σκληρά και αμέσως κέρδισε μία θέση και ανέβηκε 8ος, προσπερνώντας τον Τσουνόντα. Την ίδια επιλογή έκανε και ο Χάμιλτον λίγους γύρους αργότερα αλλά και ο Πέρεζ, που μπήκε τελικά για δεύτερο pit stop. Αυτό άφησε στην πρώτη θέση με διαφορά 40 δευτερολέπτων τον Φερστάπεν και με όλες τις επιλογές στη διάθεσή του.

Με αυτήν την ασφάλεια, ο Ολλανδός έκανε κι αυτός μια επίσκεψη στα pit, για να βάλει κι αυτός τα μαλακά ελαστικά για τους τελευταίους γύρους του αγώνα. Πιο πίσω, ο Σάινθ έχασε άλλη μία θέση, από τον Πέρεζ, με τον Μεξικανό να ανεβαίνει στην 4η θέση και να ρίχνει τον Ισπανό στην 5η. Την ίδια ώρα ο Λεκλέρ βρισκόταν εκτός βαθμών στη 12η θέση.

Άλλη μία εύκολη νίκη

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν απλώς συμπλήρωσε τους γύρους για να φτάσει πρώτος στον τερματισμό για 5η φορά φέτος. Το μοναδικό που τον απασχόλησε ήταν οι τρεις προειδοποιήσεις που δέχτηκε για παραβίαση των ορίων πίστας. Πίσω του τερμάτισαν οι Λούις Χάμιλτον στη 2η θέση και Τζορτζ Ράσελ στην 3η, με τη Mercedes να βλέπει επιτέλους φως στο τούνελ. Ο Σέρχιο Πέρεζ «διασώθηκε» μετά τα λάθη του στις κατατακτήριες, παίρνοντας την 4η θέση, μπροστά από τον απογοητευμένο Κάρλος Σάινθ, σε έναν επιεικώς μέτριο αγώνα για τη Ferrari.

Rewind to Lap 59 ⏪



Tsunoda running in P9 is hit with a five-second penalty for forcing Zhou off track



Looks like Yuki will now be missing out on points 😖#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/XoQaXuGKq5 — Formula 1 (@F1) June 4, 2023

Οι δύο Aston Martin ακολούθησαν σε παράταξη με τον Λανς Στρολ στην 6η θέση και τον Φερνάντο Αλόνσο στην 7η, με τον Ισπανό να μένει πολύ μακριά από το βάθρο στον αγώνα της πατρίδας του. Για τις επόμενες θέσεις της κατάταξης δόθηκε μάχη ανάμεσα σε Εστεμπάν Οκόν, που τερμάισε τελικά 8ος και κυρίως τους Γιούκι Τσουνόντα και Γκουάνγιου Ζου. Ο Ιάπωνας της AlphaTauri και ο Κινέζος της Alfa Romeo πάλεψαν τροχό με τροχό για τις δύο τελευταίες θέσεις της 10άδας, με τον Τσουνόντα να τερματίζει 9ος και τον Ζου να κλείνει τη βαθμολογούμενη 10άδα. Ωστόσο, ο Τσουνόντα πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων λίγους γύρους πριν από το τέλος και έτσι ο Γκουάνγιου Ζου τελικά κατατάχτηκε στην 9η θέση και ο Πιέρ Γκασλί πήρε την τελευταίο βαθμό.

Ο επόμενος αγώνας είναι το GP Καναδά στο Μόντρεαλ σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 16-18 Ιουνίου.

Αποτελέσματα